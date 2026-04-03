Sofi Morandi recibió un ataque tras hablar de su enfermedad crónica y liquidó a un seguidor

Lejos de responder con enojo, Morandi eligió un camino distinto. Replicó la pose y el estilo de la foto de perfil del agresor, lo expuso en sus redes y luego bloqueó la cuenta, transformando el episodio en un contenido que rápidamente se viralizó.

Su reacción fue celebrada por gran parte de sus seguidores, quienes destacaron su capacidad para responder con humor y creatividad en lugar de confrontar de manera directa. El caso volvió a poner en discusión la violencia que reciben las figuras públicas en redes sociales y la manera en que se pueden abordar este tipo de situaciones.

Además, la actriz, que recientemente hizo pública su bisexualidad, continúa consolidando un perfil en el que combina su carrera artística con la visibilización de temas sensibles, como la salud mental y las experiencias personales, generando identificación en su audiencia.

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Cuál fue la confesión sexual de Sofi Morandi que sorprendió a Moria Casán en vivo

En octubre de 2024, Sofi Morandi protagonizó un momento inesperado durante una entrevista con Moria Casán en el ciclo Nave Nodriza. Con total sinceridad, la actriz abrió su corazón y sorprendió al contar cómo fue su última relación amorosa.

“Estoy recientemente soltera. Mi primera y última pareja fue una mujer. Me siento súper cómoda acá, pero no hablo tanto de mí, como que me cuido en ese sentido, pero sí, nunca había vivido una separación”, expresó Morandi, dejando sin palabras a la conductora.

Lejos de esquivar el tema, la actriz profundizó en su experiencia personal: "Fue mi primera pareja pero encima mujer". La reacción de Moria no tardó en llegar: “Ah, mirá vos, hiciste inauguración”. Entonces, Sofi explicó que, si bien se consideraba bisexual desde la adolescencia y lo había hablado con su familia, nunca antes se había enamorado de una mujer.

“Re, yo me consideraba bisexual desde adolescente, charlado con mi familia, pero nunca me había pasado de enamorarme de una mujer y fue re loco, me abrí a la experiencia”, agregó, describiendo el proceso emocional que vivió.

En ese contexto, Moria celebró su sinceridad y su libertad para expresarse: “Te felicito por tu experiencia, no hay nada mejor que hacer lo que uno quiere en la vida para ser feliz. La verdadera libertad, salir del closet interno, no tener prejuicios. Me encanta esta historia de amor”.

Sobre la relación, Morandi contó que conoció a su expareja —bailarina y cantante— en una obra musical donde trabajaron juntas. Según detalló, el vínculo fue creciendo de manera natural: empezó con coqueteos y complicidad en el ambiente teatral hasta transformarse en algo más serio.

“Fue re progresivo, como que esto ya va más para más serio. Arrancó con histeriqueo, coqueteo, como con un chabón, pero después ya te empezás a ver cada vez más seguido. El ambiente de teatro te genera algo”, relató.

Finalmente, la actriz reveló que la relación se extendió durante más de dos años, con idas y vueltas, y que actualmente atraviesa el proceso de duelo tras la separación: “Dos años y pico entre yendo y viniendo. Estoy en pleno duelo, sigo”.