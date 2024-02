Gerardo Romano dio detalles de su dura lucha contra el Parkinson: "La peleo, no me queda otra"

“Es una enfermedad fundamentalmente neurológica, hace varios años que me la detectaron. No tengo ninguna particularidad, ningún consejo para darle a nadie, más que para los que la padecen. No es grato padecer una enfermedad. Pero bueno, la peleo, no me queda otra”, indicó el artista de 77 años.

Y sobre si el Parkinson lo afecta la diaria, explicó: “No me modificó lo cotidiano, me habrá modificado psicológicamente la adaptación a esta enfermedad, después nada más. Hay algunas cosas que he incorporado, como por ejemplo, la natación”.

“En la época de las redes sociales está el doble fenómeno contradictorio de quienes disfrutan mucho de esta situación, de este padecimiento, por cuestiones ideológicas u otro tipo de cuestiones”, comentó Gerardo Romano sobre algunos mensajes ofensivos que recibió tras contar que padece la enfermedad.

A lo que Fernando Piaggio observó: "No tiene nada que ver con la política, estamos hablando de una enfermedad, esto no tiene que pasar, quiero repudiar eso".

“No es bueno para quien profesa una cuestión de desprecio, no está bueno para el que lo ejerce, ¿no? Porque a mí no me va a agravar el padecimiento", agregó el actor.

Y contó un mensaje que recibió vía redes muy emotivo: "Y además sale lo mejor del ser humano. Tengo mucha actividad en el Instagram y una mujer me decía ‘Se murió mi mamá, que es la que tenía el Parkinson’, y le quedaron en el placar una droga que tomo hasta fin del 2024, o sea como 10 meses de medicación para un parkinsoniano. Y la mujer que tiene su madre muerta, que dejó esos remedios que no llegó a usar porque la muerte lo interrumpió, goza y disfruta de poder darme ese remedio a mí y regalármelo”.

Gerardo Romano

Gerardo Romano y un traumático episodio de su niñez: "Fui abusado a los 12 años"

En Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, Gerardo Romano habló de un hecho traumático de su niñez. "Fui abusado a los 12 años", afirmó el reconocido actor.

“No lo conté en su momento siendo chico, pero hace unos años lo conté, me curé, y puedo hablar de todo sin problemas”, siguió, en una profunda charla con la ex vedette.

Romano indicó que, después de un largo tiempo, pudo superar ese duro tramo de su vida. “Hice un proceso de deconstrucción, una palabra que inventó un filósofo francés, en la que habla de que todo lo que va conformando nuestra personalidad. Después, se puede hacer el desmontaje de por qué somos como somos, por qué nos manejamos como nos manejamos”, añadió.

El actor remarcó la importancia de la educación sexual en los chicos: "Hay que educar y aleccionar a los chicos, no tener una cuestión oscura, impenetrable. El cuerpo es algo prohibido, un tabú, no se puede tocar, todo es pecado. Y entonces uno queda envuelto en un mar de dudas cuando podría tener las respuestas antes, y cuando llega el momento no deseado, con un abusador, saber dónde está parado, qué está bien y qué está mal, y cómo reaccionar”.

En medio de la entrevista, Estefi Berardi le preguntó si le había contado esto a un familiar y Romano aclaró: “No me acuerdo. No creo haberlo contado. Cuando estaba en condiciones de contarlo, ya no me importaba, ya era un adulto”.

Casi al final de la nota, el actor narró cómo fue que su victimario lo abordó. "Yo era chiquito. Me fue a buscar al colegio. Salí con un amiguito que se llamaba Marcelo; miré y estaba en la vereda de enfrente. Me saludó con una inclinación de cabeza sutil y empecé a caminar y me empezó a seguir. En esa época tomaba el trolebús para ir hasta Santa Fe y Austria. Tendría 12 o 13 años”, sostuvo.

Por último, Romano precisó que, al día siguiente, vivió una situación similar. “Caminaba a toda velocidad para escaparme, para que me perdiera de vista. Hasta que empiezo a transpirar, agitarme, asustarme, me doy vuelta y veo que viene a 20 o 30 metros con una sonrisa macabra”, concluyó.