Gerardo Romano y un traumático episodio de su niñez: "Fui abusado a los 12 años"

Romano indicó que, después de un largo tiempo, pudo superar ese duro tramo de su vida. “Hice un proceso de deconstrucción, una palabra que inventó un filósofo francés, en la que habla de que todo lo que va conformando nuestra personalidad. Después, se puede hacer el desmontaje de por qué somos como somos, por qué nos manejamos como nos manejamos”, añadió.

El actor remarcó la importancia de la educación sexual en los chicos: "Hay que educar y aleccionar a los chicos, no tener una cuestión oscura, impenetrable. El cuerpo es algo prohibido, un tabú, no se puede tocar, todo es pecado. Y entonces uno queda envuelto en un mar de dudas cuando podría tener las respuestas antes, y cuando llega el momento no deseado, con un abusador, saber dónde está parado, qué está bien y qué está mal, y cómo reaccionar”.

En medio de la entrevista, Estefi Berardi le preguntó si le había contado esto a un familiar y Romano aclaró: “No me acuerdo. No creo haberlo contado. Cuando estaba en condiciones de contarlo, ya no me importaba, ya era un adulto”.

Casi al final de la nota, el actor narró cómo fue que su victimario lo abordó. "Yo era chiquito. Me fue a buscar al colegio. Salí con un amiguito que se llamaba Marcelo; miré y estaba en la vereda de enfrente. Me saludó con una inclinación de cabeza sutil y empecé a caminar y me empezó a seguir. En esa época tomaba el trolebús para ir hasta Santa Fe y Austria. Tendría 12 o 13 años”, sostuvo.

Por último, Romano precisó que, al día siguiente, vivió una situación similar. “Caminaba a toda velocidad para escaparme, para que me perdiera de vista. Hasta que empiezo a transpirar, agitarme, asustarme, me doy vuelta y veo que viene a 20 o 30 metros con una sonrisa macabra”, concluyó.

Gerardo Romano luego de la denuncia por acoso sexual en su contra: "No soy un violador"

En septiembre, Paula Di Chello lanzó fuertes declaraciones contra Gerardo Romano, con quien fue compañero en la telenovela Se dice amor (Telefe). La actriz acusó de acoso a su colega.

"Estábamos en la grabación de una novela de Quique Estévanez. En una de las escenas, en un pasillo, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde en la boca y me hace sangrar. Y eso no estaba en el libreto", sostuvo.

En ese momento, Di Chello quedó paralizada. "Me empujó y me dijo: 'sos una boluda'. Se ve que no reaccioné como él esperaba. Yo seguí con la escena. De hecho, esa escena se vio al aire", añadió.

La actriz indicó que no fue la Justicia ni habló antes en los medios por miedo. "No denuncié en ese entonces porque nadie decía nada. Tenías que agradecer que tenías trabajo", sostuvo.

Di Chello precisó que, después de ese hecho, Romano seguía acosándola: "Me seguía por los pasillos. Entraba a mi camarín, me decía cualquier cosa, me sacaba el celular. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía: '¡suegra!'".

La respuesta de Gerardo Romano a Paula Di Chello

En Intrusos (América TV), Gerardo Romano le respondió a su colega, Paula Di Chello, que lo señaló y dijo que la acosó durante las grabaciones de una telenovela. "Me parecen inexactas las dos cuestiones que plantea. Y no la recuerdo", afirmó.

El actor cuestionó los dichos de Di Chello. "Dice dos cosas que había una especie de acoso u hostigamiento de mi parte, que la corría por los pasillos. Yo me hice actor porque soy retraído. Así que yo no corrí a nadie por los pasillos", sostuvo.

Romano remarcó que la escena que ella relata estaba pautada así. "Esa escena no tiene nada de ilícito. Yo hacia de un acosador, un violador. Tenía que hacer eso", explicó.

El actor destacó que tiene un trayectoria intachable. "No soy un violador. Tengo 76 años no tengo ninguna denuncia de nada en toda mi carrera. No sé quién es esta chica, que busca fama", añadió.

Por último, Romano expuso un curioso argumento en su defensa. "Para hacértela mas corta. Me gustan las mujeres que me gustan, en general coinciden con canones de belleza, que ella no posee", sentenció.