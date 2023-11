Gone presentó su nueva colección para el verano que estará en Argentina y Uruguay

Desfile Gone

Con el uso de componentes nobles para la piel, Gone acerca este lujoso y exclusivo textil para un uso cotidiano y centrándose en pequeñas cantidades para el mínimo desperdicio de tela posible.

En esta increíble ocasión, estuvieron presentes distintos artistas y personalidades de la moda como la actriz Zoe Hochbaum, Ana Torrejon, Mariana Schurink, Feli Colina, Ailin Zaninovich, entre otras.

Desfile Gone

Gone fue fundada en Buenos Aires en 2019; es una marca 100% de seda y cada pieza es diseñada como un objeto de arte de colección. Y ahora, con un futuro, se expandirá fuera de la Argentina. Este verano estará por primera vez en Punta del Este, Uruguay, vendiendo sus productos junto a otros proyectos y marcas uruguayas.

Desfile Gone

Las fotos de los increíbles looks de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el Balón de Oro 2023

Lionel Messi consiguió este lunes su octavo Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París. El premio lo otorgó France Football en su 67° edición. Los anteriores Balones de Oro que ganó el astro argentino fueron en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

El capitán de la Selección Argentina llegó a la ceremonia acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Antonela lució un sobrio vestido negro, y sus hijos vistieron un emoquin negro al igual que su papá.

flia messi 2.jpg

"Quiero agradecerle a toda la gente que votó y me hizo ganador este premio. Viene de la mano por lo conseguido con la Selección Argentina, también los quiero reconocer a ellos, es un regalo muy grande para todo el grupo y la gente de Argentina", comenzó diciendo en su discurso el futbolista tras recibir el galardón.

Y sumó: "No me quiero olvidar de Haaland y Mbappé que tuvieron años increíbles y no tengo dudas de que en los próximos años van a ganar este premio. Hay muchos jóvenes que me harán disfrutar de buen fútbol durante mucho tiempo. El nivel no baja nunca".

"Fue muy especial lo que viví en el Mundial de Qatar con toda la gente que quería que yo logre mi sueño. Mi familia y ellos me acompañaron durante toda mi carrera e hicieron que logre todos mis objetivos en el fútbol", expresó.

Y para cerrar, recordó a Diego Maradona:"Hoy es el cumpleaños de Maradona y no hay mejor lugar para reconocerlo como este rodeado de gente. Feliz cumpleaños, Diego. Este trofeo es para vos".

antonela roccuzzo.jpg

Quienes también estuvieron nominados para el premio fueron los argentinos Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano 'Dibu' Martínez, luego de su excelente performance en la Copa del Mundo. Los futbolistas asistieron a la ceremonia con sus respectivas parejas y posaron en la alfombra roja con sus impactantes looks.

lautaro martinez y su pareja.jpg

julian alvarez y su pareja.jpg