Gran Hermano 2022: la líder de la semana es una de las participantes más polémicas de la casa

Finalmente, quien se convirtió en líder fue nada más ni nada menos que La Tora, que festejó cual campeonato del mundo la gloria, aunque no sabe lo que pasará ya que Gran Hermano descubrió que violó el reglamento, y la sancionará.

lucila líder.jpg

Aunque aún no se sabe la resolución sobre la misma, lo cierto es que sí o sí habrá sanción ya que Lucila Villar se sacó el micrófono y es una de las violaciones más severas al reglamento. La pregunta que se abre es: ¿podrá mantener los beneficios del líder?

Embed

Tremenda frase de Alfa sobre la Tora en Gran Hermano 2022: "¿Gringa de qué? Si es más morocha que un chorizo"

El fin de semana, Walter Alfa Santiago discutió con la Tora Lucila Villar y dejó en claro después su deseo de irse de la casa de Gran Hermano 2022 en una charla con Romina Uhrig.

La relación entre los dos parece ya irreconciliable y ahora volvieron a protagonizar un fuerte cruce por la comida en la cocina. Tuvieron que interceder sus compañeros para calmar los ánimos.

Embed

Lo cierto es que después, en charla con sus compañeros en la habitación y ya más distendido, Alfa se descargó con todo contra la Tora y lanzó una frase muy polémica.

"Hoy a la mañana estuve amasando pan dos horas, cuando preguntan digo: yo el chorizo lo quiero a la plancha", comenzó el relato el hombre de 60 años.

Y apuntó contra su compañera sin vueltas: "Y sale esta piba la Tora a los gritos: no boludo, vos no comes, comete la salchicha".

"Pero, ¿quién sos? ¿Tora de qué? Gringa de qué? Si es más morocha que un chorizo", arremetió polémico Alfa. Y agregó muy enojado: "¿Gringa de dónde? Rubia teñida, me vas a gritar a mí, pero quién sos...".