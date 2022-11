Alfa quiere irse de Gran Hermano 2022 tras discutir con la Tora

Embed

Esta vez se cruzaron por la comida y Alfa no dudó en dejar en claro su postura: “Me quiero ir, está decidido", le dijo a la ex diputada. "¿Por qué?", le consultó ella.

Y ahí argumentó: "Porque no soporto la imbecibilidad de algunos, ya es la segunda vez que esta piba (la Tora) me jode con la comida".

"Si ella es una gorda inmunda y lo único que piensa es en la comida problema de ella. La segunda vez que hace lo mismo", siguió enojado el hombre de 60 años.

alfa.jpg

La operación que casi le cuesta la vida a Alfa de Gran Hermano 2022

Walter Alfa Santiago pasó por un momento bisagra en su vida y su hermano, Sergio, recordó ese momento en su visita al estudio del ciclo LAM, América Tv.

"Yo me preocupo por él. El año pasado tuvo una operación, yo lo acompañé, estuve con él todo el tiempo. Esa operación no sabía si era algo maligno o no", recordó el hermano del participante de Tigre de 60 años.

Y remarcó: "Sufrió mucho. Después cuando vio que lo operaron y que fue todo bien, quedó re tranqui siguió con su vida", contó. El hermano de Alfa destacó que él siempre quiso ser famoso y que conoció a la actriz María Valenzuela.

"Hablé con María Valenzuela y le pregunté, me dijo que no fue novia, pero salió a tomar un café, a una cena y además a un recital de Ringo Star que fue cerca del Rosedal. Y le envió un ramo de rosas. No sé si fue pareja o novia, estaba con él, no creo que haya sido pareja o novia", contó el hermano de Alfa.

Y aseguró sobre la personalidad de Alfa: "No es violento. Estar ahí te debe saltar la térmica, más que mi hermano tiene 60 años y estar ahí con todos los pibes. Él lo que quería era ser famoso, lo disfruta".