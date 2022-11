Las fotos de la Tora de Gran Hermano 2022 antes de ingresar al reality

“Me dicen Tora, no tanto por los cuernos, sino por la fuerza con la que me llevo todo por delante. Mi nombre es Lucila Belén Villar, tengo 28 años y soy de Berazategui. Actualmente soy estudiantes de PNL, la PNL es programación neurolingüística del cuerpo y sé leer lo que el cuerpo de otras personas dice”, se presentaba antes de hacer su ingreso a la casa.

Embed

Y remarcó: “Actualmente estoy soltera porque todos los hombres mienten y yo también. Me gusta mucho salir a bailar, tomar alcohol, me gusta la compañía, me rozas, se pica y no sé decir que no”.

“Tengo eso que no me puedo controlar. Yo era adicta al sexo, pero literal. Soy una persona muy líder. He pasado por muchas cosas y esas cosas formaron mi carácter”, puntualizó sobre su liderazgo.

Mirá las fotos de la Tora antes de su ingreso a Gran Hermano.

la tora.jpg

la tora 2.jpg

la tora 1.jpg

Alfa quiere irse de Gran Hermano 2022 tras discutir con la Tora

Se dio otro momento de tensión en la casa que derivó en una idea que tiene Walter Alfa Santiago con respecto a su futuro en el reality.

En una charla con Romina Uhrig en el jardín, Alfa le dijo que se quiere ir de la casa tras discutir otra vez con La Tora, Lucila Villar, una de las participantes con más personalidad.

Esta vez se cruzaron por la comida y Alfa no dudó en dejar en claro su postura: “Me quiero ir, está decidido", le dijo a la ex diputada. "¿Por qué?", le consultó ella.

Y ahí argumentó: "Porque no soporto la imbecibilidad de algunos, ya es la segunda vez que esta piba (la Tora) me jode con la comida".

"Si ella es una gorda inmunda y lo único que piensa es en la comida problema de ella. La segunda vez que hace lo mismo", siguió enojado el hombre de 60 años.