Ian Lucas explicó cómo está tras ser trasladado de urgencia a una clínica: "Estoy..."

Por último, llevó tranquilidad definitiva sobre su estado actual: "Gracias a todos los que se preocuparon, pero estoy bien. Fue el susto del momento, pero ya estamos acá en casa y estoy bien". Incluso, mostró cómo quedó su mano tras el corte.

De esta manera, el influencer aclaró lo ocurrido y bajó la preocupación que se había generado en torno a su salud en las últimas horas.

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¿Por qué Ian Lucas se muestra cada vez más cerca de Sofía "La Reini" Gonet?

Después del final de MasterChef Celebrity (Telefe), el vínculo entre Ian Lucas y Sofía Gonet comenzó a dar que hablar. La química entre ambos, que ya se percibía dentro del programa, se trasladó a las redes sociales y hoy mantiene en alerta a sus seguidores.

Con el correr de los días, los intercambios entre ellos se volvieron cada vez más frecuentes. Comentarios, guiños y publicaciones compartidas empezaron a construir una cercanía que no pasó desapercibida. Lejos de esquivar las miradas, ambos parecen disfrutar del ida y vuelta, lo que alimenta la intriga sobre qué tipo de relación mantienen más allá de la amistad.

El tema volvió a explotar en las últimas horas cuando “La Reini” compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que se los ve muy próximos, entre risas y en una actitud cómplice. La postal se viralizó rápidamente y desató una catarata de reacciones.

Pero el interés no es nuevo. El punto que encendió las especulaciones se dio en la previa de la final del certamen, cuando Ian lanzó una frase que generó impacto inmediato: “Si gano, me caso con Sofía”. Aunque lo dijo en un tono relajado, muchos lo tomaron como una señal de la conexión especial entre ambos.

A eso se sumó otra declaración que no hizo más que reforzar las versiones: el propio ganador confesó que le daría un beso a “La Reini”. Desde entonces, las apariciones juntos, los mensajes y las interacciones públicas no hicieron más que intensificarse.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó que exista un romance. Sin embargo, las señales siguen acumulándose y dejan una pregunta abierta: ¿hay algo más que amistad entre ellos?