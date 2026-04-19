La confesión más íntima y privada de Julieta Poggio: "Ahora lo puedo confirmar"

Tras comentar que el máximo dinero que obtuvo por una publicidad fue la suma de diez mil dólares, a la ex GH le preguntaron: "¿Te consideras bisexual?". Y ella afirmó: "Ahora puedo confirmar que sí".

Sobre Marcos Ginocchio, con quien hace poco confirmó que tuvo un romance al salir de la casa de Gran Hermano, comentó cómo sufrió tener que esconder ese vínculo: "Lo peor fue tener que mentir, en esa época como que tenía que ocultar para cuidar a la otra persona pero la verdad me costaba mucho".

"Con Dani somos como familia, con Romina nos distanciamos un poco, muchas cosas que la gente sabe y otras que pasaron internas pero pudimos hablar como dos personas maduras y arreglar las cosas", cerró Julieta Poggio sobre su actual relación con sus ex compañeras de reality Daniela Celis y Romina Uhrig.

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Nicole Neumann le contestó a Julieta Poggio tras sus fuertes dichos sobre las botineras

Julieta Poggio se refirió al universo de las “botineras” desatando un verdadero revuelo en redes sociales y programas de espectáculos, al afirmar que nunca sería una botinera y que “todas las mujeres de los futbolistas son cornudas”, derivando en una picante respuesta de Nicole Neumann, ex de Fabián Cubero.

“A mí me parece que no, en nada me parece que hay que meter a todos en la misma bolsa para nada. No, no, no siempre es todo tan, tan literal para ningún lado de nada. Siempre hay excepciones, puede haber casos como otros que nada que ver, me parece que no”, planteó sus diferencias a esos dichos de la ex Gran Hermano en charla con el ciclo Puro Show (El Trece).

“No hay que meter a todos en la misma bolsa, ni en, en ningún rubro, ni en ninguna clasificación, ni en nada. No, no está bueno”, agregó contundente la modelo.

"Pasan un montón de cosas en las parejas en absolutamente todos los rubros, no solamente el fútbol, ¿se entiende? Temas en las parejas de un lado o del otro, hay tanto en… que no sé, en cualquier profesión que se te ocurra. Me parece que es más una cosa del ser humano en sí, si querés, y tampoco de todos, que de encasillar ahí, ¿no?”, reflexionó Nicole.

Y sobre la vida de las mujeres de los futbolistas por el mundo y acompañando a sus parejas, la modelo observó: "Es algo que uno hace por la familia, porque bueno, qué sé yo, tu marido tiene que ir a trabajar afuera, pero también le pasa a un diplomático de golpe o a un CEO de una empresa que lo mueven a otro país. Y bueno, si la mujer acompaña porque tiene hijos y está haciendo todo como el sostén de la familia, me parece que también es un rol importantísimo y súper valioso”.