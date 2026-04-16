El mal momento de Ximena Capristo tras contar que Paula Chaves hizo un desubicado comentario sobre su hijo
Ximena Capristo contó por primera vez el verdadero motivo de su distanciamiento con Paula Chaves y reveló que es algo que la angustia mucho.
16 abr 2026, 08:00
El mal momento de Ximena Capristo tras contar que Paula Chaves hizo un desubicado comentario sobre su hijo
Con los ojos llenos de lágrimas y visiblemente movilizada, Ximena Capristo rompió el silencio y contó por primera vez el verdadero motivo de su distanciamiento con Paula Chaves. Lo hizo en vivo, en un relato cargado de angustia que no pasó desapercibido y que dejó en evidencia una herida que sigue abierta.
Todo comenzó cuando la panelista recordó un episodio puntual que marcó un antes y un después en el vínculo. “Me hizo un comentario de mi hijo que no me gustó. A partir de ahí le hice la cruz. Ella puede decir que es mentira, pero sabe muy bien el comentario que hizo. Desde ahí, nunca más”, lanzó, sin rodeos.
Según detalló, se trató de un “chiste de mal gusto” sobre su hijo Félix cuando era apenas un bebé. “Dijo algo como un chiste que no me gustó. Mi bebé tenía meses. Habló de una situación que no me gustó y le hice la cruz”, explicó, dejando en claro el dolor que le generó ese momento.
Aunque en su momento lo hablaron, la respuesta no la convenció. “Me dijo que era un chiste”, agregó Capristo, quien no pudo dejar atrás lo ocurrido. En ese contexto, también reveló que con el tiempo se sumaron diferencias personales y laborales entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso, lo que terminó de quebrar definitivamente la relación.
Atenta al relato, Yanina Latorre intervino y marcó el tono del conflicto: “Ella, si te metés con uno de sus hijos, te mata. Es como yo”. Y más adelante, al notar la emoción de su compañera, lanzó en vivo: “Tenés los ojos llenos de lágrimas”.
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Fue entonces cuando Capristo profundizó aún más y expuso una parte muy íntima de su historia. “Aparte, sabiendo todo el dolor que tuve en el proceso previo a tener a Félix, que fue muy difícil. Lo busqué cuatro años”, contó, con la voz entrecortada.
“Yo no hice tratamientos, pero lo buscamos muchísimo. Mi meta era hasta los 40; si a los 40 no conseguía quedar embarazada, iba a hacer un tratamiento”, agregó, dejando al descubierto lo significativo que fue ese proceso en su vida.
Antes de cerrar, y aún conmovida, dejó una frase que resonó fuerte y que pareció tener destinataria directa: “Es la primera vez que lo cuento. No careteemos tanto, mosquita muerta, no”.
El descargo no solo expuso el motivo detrás del quiebre con Paula Chaves, sino que también dejó en evidencia que, pese al paso del tiempo, el dolor sigue intacto.