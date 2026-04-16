El mal momento de Ximena Capristo tras contar que Paula Chaves hizo un desubicado comentario sobre su hijo

Atenta al relato, Yanina Latorre intervino y marcó el tono del conflicto: “Ella, si te metés con uno de sus hijos, te mata. Es como yo”. Y más adelante, al notar la emoción de su compañera, lanzó en vivo: “Tenés los ojos llenos de lágrimas”.

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Fue entonces cuando Capristo profundizó aún más y expuso una parte muy íntima de su historia. “Aparte, sabiendo todo el dolor que tuve en el proceso previo a tener a Félix, que fue muy difícil. Lo busqué cuatro años”, contó, con la voz entrecortada.

“Yo no hice tratamientos, pero lo buscamos muchísimo. Mi meta era hasta los 40; si a los 40 no conseguía quedar embarazada, iba a hacer un tratamiento”, agregó, dejando al descubierto lo significativo que fue ese proceso en su vida.

Antes de cerrar, y aún conmovida, dejó una frase que resonó fuerte y que pareció tener destinataria directa: “Es la primera vez que lo cuento. No careteemos tanto, mosquita muerta, no”.

El descargo no solo expuso el motivo detrás del quiebre con Paula Chaves, sino que también dejó en evidencia que, pese al paso del tiempo, el dolor sigue intacto.