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Dos hombres de negro ingresaron a Gran Hermano y hubo un castigo que sacudió toda la casa

Dos hombres de negro ingresaron a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y desataron una sanción colectiva que cambió el juego y dejó a todos en tensión.

20 abr 2026, 00:59
Dos hombres de negro ingresaron a Gran Hermano y hubo un castigo que sacudió toda la casa
Dos hombres de negro ingresaron a Gran Hermano y hubo un castigo que sacudió toda la casa

Dos hombres de negro ingresaron a Gran Hermano y hubo un castigo que sacudió toda la casa

Todo comenzó cuando desde el exterior se escucharon gritos con información sensible sobre el juego. En ese momento, uno de los participantes decidió quedarse unos segundos más en el patio, intentando comprender el mensaje, en lugar de retirarse de inmediato como indican las reglas.

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La reacción de la producción fue contundente. Minutos después, dos hombres vestidos de negro ingresaron a la casa, generando desconcierto entre los jugadores y marcando el inicio de una medida disciplinaria que nadie esperaba.

Con un tono mucho más duro de lo habitual, la voz del reality anunció: “He decidido aplicar una sanción y les anticipo: será colectiva. Sepan que no lo lamento en absoluto. Se merecen la decisión”.

A partir de ahora, los participantes no podrán utilizar el gimnasio ni la pileta, tendrán reducido el presupuesto semanal para las compras y contarán con solo una hora diaria de agua caliente.

Tras el anuncio, el clima interno se volvió tenso. Nazareno tomó la palabra y reconoció que fue él quien permaneció en el patio al escuchar el grito. Según explicó, intentó entender lo que decían desde afuera, pero su accionar terminó perjudicando a todo el grupo.

La confesión lo dejó expuesto frente a sus compañeros, en una semana clave en la que además se encuentra en placa. Como si fuera poco, el episodio reactivó conflictos internos y puso bajo la lupa su vínculo con Titi.

Con el castigo ya en marcha y la desconfianza en aumento, la casa atraviesa uno de sus momentos más sensibles y todo indica que la convivencia será cada vez más difícil.

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