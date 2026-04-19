Darío Barassi apuntó contra los cambios de El Trece y lanzó un filoso reclamo a las autoridades

Además, reveló que no solo expresó su malestar públicamente, sino también en privado: "Lo puse en mis redes sociales de forma sutil y también lo hablé con Adrián, que no me gustó tanto el manejo".

Convencido del rendimiento del formato en su horario actual, Barassi sostuvo que el ciclo funciona mejor por la tarde: "Funciona bien, levanta los números, le deja un buen piso al noticiero".

En medio de este panorama, el conductor también abrió interrogantes sobre lo que viene en su carrera. "Hay propuestas para el año que viene, pero estoy viendo el presente", aseguró. Y agregó: "Tengo cine para fin de año y todavía el 2027 está ahí, como dubitativo".

Por último, se refirió a posibles acercamientos con otros canales: "Con Telefe hubo buenas charlas, buena onda. En otro momento, hubo ofertas más concretos, pero ahora no vino por ahí. Ahora concreto no hay nada", reveló.

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Cuál fue la señal que vio Darío Barassi que lo hizo recordar a su mamá

El recuerdo de su mamá sigue muy presente en la vida de Darío Barassi, y así lo dejó en claro en un posteo que realizó tiempo atrás, cuando se cumplían dos años de la muerte de Laura. Desde San Juan, su provincia natal, el conductor eligió homenajearla con una publicación íntima, cargada de sensibilidad, recuerdos y también con su característico toque de humor.

Barassi viajó especialmente para esa fecha significativa y compartió en sus redes un carrete que combinaba imágenes muy personales. La primera era una foto en blanco y negro junto a su mamá, reflejo del vínculo cercano que siempre los unió. Luego mostró la tumba decorada con elementos simbólicos como flores secas, piñas y un llamador de sueños, parte de un ritual que repite en cada visita.

El cierre fue un video del cementerio, acompañado únicamente por el sonido del viento, en sintonía con el clima introspectivo del momento. Sin embargo, lo que más impactó fue el texto que acompañó la publicación.

“Hoy me desperté y apareció una mariposa blanca. Siempre que eso pasa la siento a mi vieja. Le hablo. Me sonrío. Me duele y también me gusta”, escribió, dejando ver cómo transita el duelo y las señales que interpreta como una forma de conexión.

En ese mismo relato, el conductor contó que no tenía presente la fecha hasta que su esposa se lo recordó. “Recién ahí caí en qué día era hoy y por qué esa mariposa blanca se quedaba mirándome como diciendo: ‘gordo aflojá al desayuno de hotel y rajá a darme amor y flores’”, expresó, fiel a su estilo, mezclando emoción con humor.

También detalló cómo armó la ofrenda: “No hay flores frescas, así que hice lo que pude. Encontré unas disecadas por el sol sanjuanino intenso, junté piñas que me recuerdan a vos y acomodé el llamador de sueños que siempre revisa la Pipi mayor”.

Además, reflexionó sobre el paso del tiempo y la manera en que la ausencia se resignifica: “Confieso, me llama la atención no haber tenido la fecha en mente, pero en algún punto me parece sano. La herida va cicatrizando. Ya no siento despedida, todo lo contrario: estás acá, vieja”.

El posteo cerró con una frase que resume el amor que siente por ella: “Este gorrrrrito te ama. Dejaste huella para siempre. Ahí la mariposa se fue con el viento. Ya me perdonaste el olvido y te vas tranquila. Besos al cielo, vieja mía”.

Y, como no podía ser de otra manera, coronó el mensaje con un guiño bien suyo: “PD: ¿Dónde carajo dejaste la receta del vittel? Se viene la época y nadie lo hace como vos”.