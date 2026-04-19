Thiago Medina sorprendió en vivo a Daniela Celis con un gesto romántico y fulminó a Nick Sícaro

Lejos de bajar el tono, fue por más en los comentarios: “Lo que pasa es que lo mío no es arreglado para un repechaje. Esto fue pago, no de canje”, lanzó, sugiriendo que su acción fue genuina. Y más abajo, Sícaro remató: "Creo que me copiaron..."

Daniela Celis sorpresa de Thiago Medina

La intervención de Sícaro también había dado que hablar. Durante una emisión especial con ex participantes del reality, apareció sin previo aviso, se acercó a Daniela por detrás y le cubrió los ojos. “¿Pero por qué?, ¿es una sorpresa?”, reaccionó ella al reconocerlo.

En medio del revuelo, él pidió: “Grabame que quiero que me quede esto. Es una sorpresa muy importante que te hice. No podés mirar. No mirés. No mirés, ¿eh? ¿Estás nerviosa?”. Segundos después, el estudio se llenó de música con la entrada de mariachis que interpretaron “Si nos dejan”.

Entre risas, Celis intentó entender la situación y preguntó por la elección del tema. “La elegimos juntos”, respondieron, sumando más intriga al momento.

Pero la escena no terminó ahí. Sícaro sumó otro gesto y anticipó: “Viste que yo no estaba y que estaban todos ustedes acá, bueno, me fui a hacer las cosas bien. Pero pará, tengo otra sorpresa. No te me pongas nerviosa. Pará, vamos con el segundo tema”. Luego, le entregó un ramo de flores frente a todos.

“¿Te gustó?”, insistió. “Estoy sin palabras”, respondió Daniela, visiblemente impactada. Aunque el momento la sobrepasó: “No estoy bien. Tengo que conducir un programa yo ahora”, soltó entre nervios.

Con este nuevo capítulo, la historia entre Thiago, Daniela y Nick suma condimentos que mantienen en vilo a los seguidores. Entre gestos románticos, chicanas y exposición, el triángulo sigue dando tela para cortar mientras el público toma partido en redes.

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¿Por qué Daniela Celis le puso los puntos a Nick Sícaro en vivo?

La semana pasada, Daniela Celis salió al cruce de Nick Sícaro, exGran Hermano, luego de que él asegurara públicamente que se estaban conociendo, en un contexto personal especialmente sensible para ella. Todo se da en medio de la reciente y sorpresiva partida de Thiago Medina de la casa que compartía junto a sus hijas, Laia y Aimé.

Según trascendió, la decisión de Thiago de dar un paso al costado fue repentina, pero estuvo motivada por una necesidad personal de priorizar su bienestar emocional, así como también el de su familia, especialmente el de las pequeñas. Si bien ambos intentaron llevar tranquilidad al explicar los motivos, el revuelo no tardó en instalarse. La influencer quiso cortar con esto.

“¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos”, aclaró, molesta por la repercusión. Y fue directo al hueso al dirigirse a él: “Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo”.

“Para mí se fue todo al caraj... ya, porque yo no dejé a nadie por nadie. Es como que queda un titular que regalaste a todos los portales”, soguió ella.

Lejos de retroceder, el joven defendió su postura: “Yo me expreso así. Que la gente se lo tome como quiera. Yo no dije nada malo. No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh?”, atinó a decir. Y sin dudarlo, Daniela respondió: “A mí tampoco me gustó la tuya, gordi”.