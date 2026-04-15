A dos años de casados, Sol Pérez y Guido Mazzoni atraviesan un duro golpe "Estamos duelando la pareja"
En una charla a corazón abierto con Pampita, Sol Pérez se animó a contar por primera vez el difícil momento que vive junto a su marido.
15 abr 2026, 14:29
A dos años de casados, Sol Pérez y Guido Mazzoni atraviesan un duro golpe “Estamos duelando la pareja”
El 25 de noviembre de 2023 quedó marcado a fuego en la historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni, quienes celebraron su casamiento con una impactante fiesta rodeados de familiares y amigos, donde no faltó emoción ni complicidad al momento de dar el esperado “sí”. Meses más tarde, esa unión dio un paso aún más trascendental: el 4 de abril de 2025 nació Marco, su primer hijo, y con su llegada se transformó por completo la dinámica de la pareja.
La llegada del bebé significó una etapa cargada de felicidad, descubrimientos y entrega absoluta para ambos, que se volcaron de lleno a la crianza. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas familias con niños pequeños, también aparecieron los desafíos cotidianos y ciertos cambios inevitables en la intimidad. La rutina, el cansancio y las nuevas prioridades empezaron a marcar el pulso de la relación.
En ese contexto, fue la propia Sol Pérez quien se animó a hablar sin filtros durante una charla con Pampita en su ciclo de entrevistas para Infobae. Al ser consultada sobre cómo impactó la maternidad en su vida sexual con Guido Mazzoni, fue directa: “Es casi imposible, intentamos organizarnos, pero no coincidimos en la siesta y tampoco sale mañanero, por ejemplo, porque él sale muy temprano”.
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Actualmente analista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la modelo explicó que, si bien intentan encontrar momentos cuando el bebé duerme, nada es igual a antes.“Siento que es un duelo que hacés, porque no solo duelás la pareja, porque ya no vuelve a ser nunca lo que era antes”, expresó con honestidad. Y profundizó sobre el desgaste diario: “El tiempo que tenés para darle ya no es lo mismo. Aparte la rutina te duerme, entre que le das de comer, lo bañás, lo dormís, termino con zapallo en la cabeza…”.
La intensidad de la crianza también se refleja en la dinámica cotidiana de la pareja. Según reconoció la ex chica del clima, en la intimidad del hogar todo gira en torno al pequeño: “todo es Marco, Marco, Marco”. Frente a este escenario, ambos entendieron que necesitan generar espacios propios para reencontrarse.
En ese sentido, Sol Pérez reveló que ya empezaron a planificar momentos a solas con su marido para fortalecer el vínculo. “Justo estábamos hablando en el auto que tenemos que tener al menos un viernes por mes una salida para nosotros”, contó, dejando en claro que, pese a las dificultades, la intención es recuperar ese tiempo de pareja y reconectar con la esencia que los unió desde el comienzo.
Cómo fueron los primeros pasos de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni
A mediados de febrero de este año, Sol Pérez vivió una de esas escenas que quedan grabadas para siempre en la memoria de cualquier mamá. Su hijo Marco, fruto de su relación con Guido Mazzoni, dio sus primeros pasos con apenas ocho meses y la emoción fue total. Fiel a su estilo cercano, la conductora decidió compartir ese instante único con sus seguidores, donde dejó en evidencia la felicidad y el orgullo que le genera cada avance de su bebé.
Lo cierto es que el pequeño ya venía dando indicios de que ese momento estaba al caer. En las semanas previas, Sol había mostrado distintas postales del crecimiento de su hijo: primero sosteniéndose de muebles, después avanzando con ayuda de sus manos, en un proceso progresivo en el que fue ganando confianza.
Hasta que finalmente sucedió. En un video que grabó en un entorno al aire libre, rodeado de verde, se puede ver a Marco animándose a dar sus primeros pasos en soledad. A pocos metros, su mamá lo espera agachada, con los brazos abiertos y una sonrisa cargada de emoción, alentándolo en cada movimiento.
“Alguien se largó. No me pregunten por qué se agarra las orejas para caminar”, escribió divertida la ex chica del clima junto al clip, que rápidamente se llenó de reacciones y mensajes llenos de ternura.
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Claro que no fue un camino de un día para el otro. El proceso llevó tiempo, paciencia y mucho acompañamiento. Desde los primeros intentos con ayuda, pasando por esos pasos inseguros llenos de dudas, hasta lograr soltarse por completo, Marco atravesó cada etapa con el apoyo constante de su mamá.
Con el correr de los intentos, la seguridad fue creciendo. Cada paso lo mostró más firme, más decidido, hasta que no solo logró caminar solo, sino que incluso se animó a jugar y chapotear en un charco, en una escena que derritió a sus seguidores.
Como suele hacer, Sol Pérez eligió abrirle la puerta de su intimidad a su comunidad virtual y compartir este momento tan especial. Así, entre videos y mensajes espontáneos, fue mostrando cómo transita una de las etapas más emocionantes de la maternidad.
Sin dudas, este logro de Marco no solo marcó un avance clave en su desarrollo, sino que también se convirtió en un recuerdo imborrable para Sol Pérez y Guido Mazzoni, que celebraron con pura emoción este gran paso —literal— en la vida de su hijo.