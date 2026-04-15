A dos años de casados, Sol Pérez y Guido Mazzoni atraviesan un duro golpe “Estamos duelando la pareja”

La intensidad de la crianza también se refleja en la dinámica cotidiana de la pareja. Según reconoció la ex chica del clima, en la intimidad del hogar todo gira en torno al pequeño: “todo es Marco, Marco, Marco”. Frente a este escenario, ambos entendieron que necesitan generar espacios propios para reencontrarse.

En ese sentido, Sol Pérez reveló que ya empezaron a planificar momentos a solas con su marido para fortalecer el vínculo. “Justo estábamos hablando en el auto que tenemos que tener al menos un viernes por mes una salida para nosotros”, contó, dejando en claro que, pese a las dificultades, la intención es recuperar ese tiempo de pareja y reconectar con la esencia que los unió desde el comienzo.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y Marco

Cómo fueron los primeros pasos de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

A mediados de febrero de este año, Sol Pérez vivió una de esas escenas que quedan grabadas para siempre en la memoria de cualquier mamá. Su hijo Marco, fruto de su relación con Guido Mazzoni, dio sus primeros pasos con apenas ocho meses y la emoción fue total. Fiel a su estilo cercano, la conductora decidió compartir ese instante único con sus seguidores, donde dejó en evidencia la felicidad y el orgullo que le genera cada avance de su bebé.

Lo cierto es que el pequeño ya venía dando indicios de que ese momento estaba al caer. En las semanas previas, Sol había mostrado distintas postales del crecimiento de su hijo: primero sosteniéndose de muebles, después avanzando con ayuda de sus manos, en un proceso progresivo en el que fue ganando confianza.

Hasta que finalmente sucedió. En un video que grabó en un entorno al aire libre, rodeado de verde, se puede ver a Marco animándose a dar sus primeros pasos en soledad. A pocos metros, su mamá lo espera agachada, con los brazos abiertos y una sonrisa cargada de emoción, alentándolo en cada movimiento.

“Alguien se largó. No me pregunten por qué se agarra las orejas para caminar”, escribió divertida la ex chica del clima junto al clip, que rápidamente se llenó de reacciones y mensajes llenos de ternura.

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Claro que no fue un camino de un día para el otro. El proceso llevó tiempo, paciencia y mucho acompañamiento. Desde los primeros intentos con ayuda, pasando por esos pasos inseguros llenos de dudas, hasta lograr soltarse por completo, Marco atravesó cada etapa con el apoyo constante de su mamá.

Con el correr de los intentos, la seguridad fue creciendo. Cada paso lo mostró más firme, más decidido, hasta que no solo logró caminar solo, sino que incluso se animó a jugar y chapotear en un charco, en una escena que derritió a sus seguidores.

Como suele hacer, Sol Pérez eligió abrirle la puerta de su intimidad a su comunidad virtual y compartir este momento tan especial. Así, entre videos y mensajes espontáneos, fue mostrando cómo transita una de las etapas más emocionantes de la maternidad.

Sin dudas, este logro de Marco no solo marcó un avance clave en su desarrollo, sino que también se convirtió en un recuerdo imborrable para Sol Pérez y Guido Mazzoni, que celebraron con pura emoción este gran paso —literal— en la vida de su hijo.