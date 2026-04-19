Se conoció el chat privado de Ricky Martin con un conductor argentino y generó sorpresa en redes

Ese ida y vuelta, aunque corto, fue suficiente para encender las redes sociales. Pero hubo un dato clave que terminó de potenciar la situación: no fue Poggi quien dio el primer paso en el vínculo digital.

“No es que yo le hablé… él me empezó a seguir primero”, aclaró el conductor, marcando el detalle que disparó aún más la curiosidad.

El momento en vivo se volvió todavía más descontracturado cuando su compañera, Anaís Castro, tomó el celular para leer la conversación al aire. “Estamos a una persona de Ricky Martin”, exclamó entre risas, mientras Poggi intentaba frenar la exposición: “No digas todo, no digas todo”.

Lejos de calmarse, la situación escaló con más preguntas en el estudio: “¿Le mandaste un mensaje? ¿Qué le pusiste? Yo quiero saber todo”, insistió Castro, divertida.

Finalmente, el propio Poggi le cedió el teléfono para que revisara el chat antes de mostrarlo en cámara, sumando más misterio y entretenimiento al momento.

El episodio no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, en parte porque no era la primera vez que el conductor mencionaba su vínculo digital con el artista. Tiempo atrás, ya había contado que Ricky Martin lo seguía en redes, e incluso había bromeado sobre su vida personal: desde 2022 mantiene una relación y llegó a decir entre risas sobre su pareja: “Es mi Ricky Martin”.

Ese guiño previo le sumó una cuota extra de humor a la escena actual, que terminó de consolidarse como uno de los momentos más comentados del fin de semana.

Mientras tanto, el cantante puertorriqueño volvió a demostrar su fuerte conexión con el público argentino con dos shows en el Campo Argentino de Polo, reafirmando su vigencia y, esta vez, también dejando una perlita inesperada fuera del escenario.

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Foto portada: @leandrovco

Quién es la pareja de Diego Poggi y por qué decidió mantenerlo en reserva

Aunque Diego Poggi suele compartir muchos aspectos de su vida en redes y al aire, hay un punto en el que decidió poner un límite claro: su relación amorosa.

El conductor está en pareja desde 2022, pero su novio no es una figura pública y, por ese motivo, eligieron mantener su identidad en reserva. A pesar de esto, en algunas ocasiones Poggi abrió una ventana a su intimidad y dejó ver detalles del vínculo.

Uno de los datos que trascendió es que su pareja es oriunda de Jujuy, lo que convierte a la relación en una historia a distancia, algo que ambos supieron sostener con el paso del tiempo.

Cuando decidió mostrarlo por primera vez en redes sociales, la reacción no tardó en llegar: muchos usuarios notaron un llamativo parecido físico con Ricky Martin. Lejos de esquivar los comentarios, el propio Poggi se lo tomó con humor y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Es mi Ricky”.

Ese guiño divertido no hizo más que reforzar el interés del público, que desde entonces se mantiene atento a cada aparición o mención sobre su vida sentimental.

Así las cosas, mientras su carrera crece y su presencia en medios y redes es cada vez más fuerte, Diego Poggi mantiene una parte de su vida en privado, apostando a cuidar su relación lejos del ruido mediático.