Luis Miguel habría recibido el alta médico luego de una compleja internación

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¿Qué se sabe de la internación de Luis Miguel en Estados Unidos?

La salud de Luis Miguel volvió a convertirse en tema de conversación luego de que trascendiera una información que generó una fuerte repercusión tanto en México como en España.

En distintos medios internacionales dieron detalles de la internación de artsita en una clínica en Nueva York, donde tuvieron que realizarle una compleja intervención cardíaca.

Aunque no existió una confirmación oficial por parte del cantante ni de su entorno más cercano, la noticia despertó preocupación entre sus seguidores.

La información fue difundida por la revista española Semana, que indicó que el intérprete, de 56 años, había permanecido bajo atención médica en el hospital Mount Sinai, un centro de salud considerado una referencia internacional en el área de cardiología.

De acuerdo con esa publicación, el cantante había estado bajo monitoreo permanente por parte de los especialistas que llevaron adelante su recuperación.

Siempre según el medio español, Luis Miguel no habría atravesado ese proceso en soledad. La revista aseguró que su pareja, Paloma Cuevas, se mantuvo a su lado desde el comienzo de la internación y que decidió reorganizar distintos compromisos de su agenda personal para acompañarlo durante toda esa etapa. De esa manera, la empresaria habría permanecido junto al artista mientras continuaba con su recuperación.

Las versiones difundidas indicaron que la intervención quirúrgica se habría realizado algunos días antes en territorio estadounidense y que el procedimiento se desarrolló de acuerdo con lo planificado por el equipo médico. Además, señalaron que la evolución posterior habría sido favorable y que los controles realizados tras la operación mostraron resultados positivos, un panorama que alimentó el optimismo respecto de su estado de salud.

En ese sentido, las mismas fuentes sostuvieron que el entorno cercano del cantante transmitió tranquilidad sobre su evolución. Según esas versiones, el pronóstico habría sido alentador y existía la posibilidad de que recibiera el alta si continuaba respondiendo favorablemente al tratamiento y a los controles médicos.

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni integrantes de su familia realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información. El silencio se mantuvo en línea con la extrema reserva que históricamente caracterizó al artista cuando se trató de cuestiones relacionadas con su vida privada y su estado de salud.

Cabe recordar que esta no fue la primera vez que circularon versiones de este tipo. A mediados de mayo ya habían surgido rumores sobre una supuesta internación del cantante. En aquella oportunidad, distintas cuentas de seguidores y perfiles no oficiales se encargaron de desmentir esas informaciones y pidieron evitar la difusión de noticias sin una confirmación oficial.