A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODOS LOS DETALLES

Luis Miguel habría recibido el alta médico luego de una compleja internación

Tras una importante intervención quirúrgica por un problema cardíaco, Luis Miguel habría dejado el hospital y continúa con su recuperación de forma ambulatoria.

18 jun 2026, 13:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Luis Miguel habría recibido el alta médico tras 10 días de internación

Luis Miguel habría recibido el alta médico tras 10 días de internación

Luis Miguel habría recibido el alta médico tras 10 días de internación

Luis Miguel habría recibido el alta médico tras 10 días de internación

La salud de Luis Miguel causó mucha preocupación cuando se supo de su internación, y luego de dos semanas de misterio, el astro mexicano habría recibido el alta médica. "Habría sido dado de alta Luis Miguel después de una internación de aproximadamente 10 días", contó Paula Varela en Lape Club Social. "Lo que se filtró es que fue por un problema cardíaco", enfatizó.

La periodista de América TV agregó: "Esto fue en Nueva York, en el hospital Monte Sinaí". El responsable de la operación habría sido el propio Valentín Fuster, prestigioso cardiólogo y médico jefe del hospital.

Leé también

Preocupación por la salud de Luis Miguel tras una delicada operación: los detalles

Preocupación por la salud de Luis Miguel tras una delicada operación: los detalles

Se especula que la historia clínica habría quedado registrada bajo el apellido Basteri, como era el de su madre. Y si bien Paloma Cuevas lo habría acompañado durante su convalecencia, la novia del Rey Sol volvió a España, mientras que él estaría en México planificando su regreso a la canción.

Por otra parte, el periodista español Roberto Antolín reveló que Luis Miguel "quería haber cantado" en la ceremonia inicial de la Copa Mundial de la FIFA 26, que se dio en la Ciudad de México y donde finalmente cantó Alejandro Fernández. "Ese himno era para Luis Miguel", aseguró. "Era una operación programada hace tres o cuatro meses, no fue de urgencia", cerró el español.

Embed

¿Qué se sabe de la internación de Luis Miguel en Estados Unidos?

La salud de Luis Miguel volvió a convertirse en tema de conversación luego de que trascendiera una información que generó una fuerte repercusión tanto en México como en España.

En distintos medios internacionales dieron detalles de la internación de artsita en una clínica en Nueva York, donde tuvieron que realizarle una compleja intervención cardíaca.

Aunque no existió una confirmación oficial por parte del cantante ni de su entorno más cercano, la noticia despertó preocupación entre sus seguidores.

La información fue difundida por la revista española Semana, que indicó que el intérprete, de 56 años, había permanecido bajo atención médica en el hospital Mount Sinai, un centro de salud considerado una referencia internacional en el área de cardiología.

De acuerdo con esa publicación, el cantante había estado bajo monitoreo permanente por parte de los especialistas que llevaron adelante su recuperación.

Siempre según el medio español, Luis Miguel no habría atravesado ese proceso en soledad. La revista aseguró que su pareja, Paloma Cuevas, se mantuvo a su lado desde el comienzo de la internación y que decidió reorganizar distintos compromisos de su agenda personal para acompañarlo durante toda esa etapa. De esa manera, la empresaria habría permanecido junto al artista mientras continuaba con su recuperación.

Las versiones difundidas indicaron que la intervención quirúrgica se habría realizado algunos días antes en territorio estadounidense y que el procedimiento se desarrolló de acuerdo con lo planificado por el equipo médico. Además, señalaron que la evolución posterior habría sido favorable y que los controles realizados tras la operación mostraron resultados positivos, un panorama que alimentó el optimismo respecto de su estado de salud.

En ese sentido, las mismas fuentes sostuvieron que el entorno cercano del cantante transmitió tranquilidad sobre su evolución. Según esas versiones, el pronóstico habría sido alentador y existía la posibilidad de que recibiera el alta si continuaba respondiendo favorablemente al tratamiento y a los controles médicos.

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni integrantes de su familia realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información. El silencio se mantuvo en línea con la extrema reserva que históricamente caracterizó al artista cuando se trató de cuestiones relacionadas con su vida privada y su estado de salud.

Cabe recordar que esta no fue la primera vez que circularon versiones de este tipo. A mediados de mayo ya habían surgido rumores sobre una supuesta internación del cantante. En aquella oportunidad, distintas cuentas de seguidores y perfiles no oficiales se encargaron de desmentir esas informaciones y pidieron evitar la difusión de noticias sin una confirmación oficial.

Luis Miguel y Paloma Cuevas

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luis Miguel

Lo más visto