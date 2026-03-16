Murió Matt Clark, el recordado actor de Volver al futuro III, a sus 89 años
El reconocido actor de Hollywood, Matt Clark, falleció en Texas tras complicaciones de salud y dejó una extensa carrera en cine y televisión.
16 mar 2026, 16:00
Murió Matt Clark, el recordado actor de Volver al futuro, a sus 89 años
El actor estadounidense Matt Clark murió este domingo en Austin, Texas, a los 89 años. La noticia fue confirmada por su hija, la productora Amiee Clark, quien detalló que el artista atravesaba un delicado cuadro tras haber sufrido una fractura en la espalda meses atrás.
Según precisó su entorno familiar, el fallecimiento se produjo como consecuencia de complicaciones derivadas de una cirugía de columna. Su esposa, Sharon Mays, lo despidió con sentidas palabras: “era un profesional de pura cepa que amaba y respetaba su trabajo. No le interesaban las estrellas ni la fama. Se sentía afortunado por su carrera y murió como vivió, a su manera”.
Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington y criado en Arlington, Virginia, Clark tuvo una vida previa alejada de los escenarios. Sirvió durante dos años en el Ejército de los Estados Unidos y comenzó estudios en administración de empresas en la Universidad George Washington, aunque luego decidió cambiar de rumbo para dedicarse a la actuación.
Su formación artística se consolidó en Nueva York, donde estudió en el HB Studio bajo la guía de Herbert Berghof y William Hickey. También integró el Living Theatre y fue suplente de Martin Sheen en la obra de Broadway The Subject Was Roses entre 1964 y 1966, con quien mantuvo una amistad de por vida.
Una carrera marcada por el cine western y grandes figuras de Hollywood
A lo largo de su carrera, Matt Clark se destacó especialmente en el género western, participando en numerosas producciones junto a grandes figuras de Hollywood. Compartió pantalla con Paul Newman en The Life and Times of Judge Roy Bean, con John Wayne en The Cowboys y trabajó en dos oportunidades con Clint Eastwood en The Outlaw Josey Wales (1976) y Honkytonk Man (1982).
También formó parte de importantes proyectos junto a Robert Redford, como Jeremiah Johnson (1972) y Brubaker (1980), donde interpretó a Purcell, uno de sus papeles más recordados.
Además de su fuerte presencia en el western, logró destacarse en otros géneros. Fue parte de la exitosa Volver al futuro III (1990), donde interpretó a un cantinero, y participó en títulos como The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984), Return to Oz (1985) y 42 (2013).
En televisión, tuvo una extensa trayectoria con participaciones en series emblemáticas como Bonanza, Kung Fu, Dynasty, The Waltons y Magnum, P.I.. También contó con un rol recurrente en Grace Under Fire y formó parte de miniseries como The Winds of War y Barbarians at the Gate.
Con una carrera sólida y versátil, Matt Clark deja un legado que atravesó décadas y géneros, consolidándose como uno de esos actores que, sin buscar protagonismo absoluto, lograron ganarse el respeto de la industria y del público.