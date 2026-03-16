Murió Matt Clark, el recordado actor de Volver al futuro III, a sus 89 años

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Una carrera marcada por el cine western y grandes figuras de Hollywood

A lo largo de su carrera, Matt Clark se destacó especialmente en el género western, participando en numerosas producciones junto a grandes figuras de Hollywood. Compartió pantalla con Paul Newman en The Life and Times of Judge Roy Bean, con John Wayne en The Cowboys y trabajó en dos oportunidades con Clint Eastwood en The Outlaw Josey Wales (1976) y Honkytonk Man (1982).

También formó parte de importantes proyectos junto a Robert Redford, como Jeremiah Johnson (1972) y Brubaker (1980), donde interpretó a Purcell, uno de sus papeles más recordados.

Además de su fuerte presencia en el western, logró destacarse en otros géneros. Fue parte de la exitosa Volver al futuro III (1990), donde interpretó a un cantinero, y participó en títulos como The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984), Return to Oz (1985) y 42 (2013).

En televisión, tuvo una extensa trayectoria con participaciones en series emblemáticas como Bonanza, Kung Fu, Dynasty, The Waltons y Magnum, P.I.. También contó con un rol recurrente en Grace Under Fire y formó parte de miniseries como The Winds of War y Barbarians at the Gate.

Con una carrera sólida y versátil, Matt Clark deja un legado que atravesó décadas y géneros, consolidándose como uno de esos actores que, sin buscar protagonismo absoluto, lograron ganarse el respeto de la industria y del público.