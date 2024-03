Jey Mammon reveló qué habló con Lizy Tagliani tras confirmar que estará en La peña de Morfi

Embed

Y ahí dio pie al hablar de la confirmación de Lizy como conductora de La peña de Morfi: “Yo quiero hablar de una persona que vos nombraste, Lizy Tagliani. Ella es una persona hermosa que yo respeto y admiro profundamente. Lizy me escribió el otro día y me dijo ‘Yo quiero que sepas que yo me voy a hacer cargo de La peña’”.

“Yo le dije ‘¿Estás loca? ¿Qué me estás explicando o contando a mí esto? La peña para mí siempre fue Gerardo (Rozín), a mí no me tenés que contar nada’”, continuó Jey sobre el gesto que tuvo Lizy en escribirle estos días.

Y siguió destacando la acción que tuvo Tagliani: “La televisión tiene personas buena gente, muy valorables, muy queridas. Lizy es una persona hermosa, muy talentosa. Además de talentosa, es buena gente, por eso la gente la quiere. Y ese cuarto poder que conocíamos, los que tenemos cuatro dosis de vacunas, ya no existe más: la gente manda ahora y por eso la gente la elige a Lizy”.

Gran anuncio: La Peña de Morfi ya tiene nueva conductora

A poco más de un mes para que La Peña de Morfi vuelva a la pantalla de Telefe el próximo 7 de abril, Marcela Tauro confirmó desde Intrusos, América Tv, que "Lizy Tagliani será la conductora" del exitoso ciclo dominical creado por el recordado Gerardo Rozín.

Y si bien hasta ahora se creía que Diego Leuco sería el único conductor titular y la figura femenina a definir sería la acompañante, tal como ocurrió la temporada pasada, lo cierto es que la periodista de América reveló los detalles de la negociación que terminaron definiendo a Lizy Tagliani como una de las caras principales del programa de música y cocina.

Según detalló Tauro, "ella tiene como representante a Gustavo Yankelevich, y la negociación era: 'Lizy conduce sola, no con Diego'", al tiempo que remarcó que hasta el momento no estarían uno al lado del otro en pantalla.

Fue allí cuando Karina Iavícoli recordó que las versiones indicaban que mientras el canal quería a Sol Pérez, la producción del ciclo quería a Lizy por lo que habría que ver quién pisaría más fuerte.