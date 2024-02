Gran anuncio: La Peña de Morfi ya tiene nueva conductora

Embed

Según detalló Tauro, "ella tiene como representante a Gustavo Yankelevich, y la negociación era: 'Lizy conduce sola, no con Diego'", al tiempo que remarcó que hasta el momento no estarían uno al lado del otro en pantalla.

Fue allí cuando Karina Iavícoli recordó que las versiones indicaban que mientras el canal quería a Sol Pérez, la producción del ciclo quería a Lizy por lo que habría que ver quién pisaría más fuerte.

Lizy Tagliani y Diego Leuco conductores de La Peña de Morfi - captura Intrusos.jpg

Tras ello, la misma Iavícoli se contactó con Diego Leuco para consultarle sobre su rol en el icónico programa de Telefe y apenas minutos después confirmó que el periodista seguirá siendo conductor del ciclo, al que se sumará Lizy Tagliani también como conductora dado que es una importante figura de Telefe.

Diego Leuco blanqueó la charla que tuvo con Jésica Cirio sobre su salida de La Peña de Morfi

En una entrevista con Intrusos, días atrás Diego Leuco se refirió al futuro de La Peña de Morfi. El periodista confirmó que el programa vuelve a Telefe, pero indicó que aún no tienen demasiadas precisiones.

"Sigo con La Peña de Morfi. Estoy contento. No sé cuándo arranca, pero cuando arranque, ahí estaré", remarcó sobre su continuidad en el ciclo que creó Gerardo Rozín. Al conductor también le consultaron por los nombres que suenan para reemplazar a Jésica Cirio, que hace unos días anunció su salida de La Peña de Morfi.

diego leuco.jpg

"Hay un montón de gente, no solamente Lizy Tagliani y Sol Pérez. Es buenísimo que haya un montón de gente que quiere estar. El programa es hermoso. Yo llegué hace muy poco, tampoco tengo demasiado para decir, y no quiero meterme en el camino de nadie. Todas las opciones que dicen son buenas y me parecen que van a funcionar", sostuvo.

Antes de concluir con la nota, Diego Leuco reveló que tuvo una charla con Jésica Cirio, en la cual ella le dejó en claro que el fin de su participación en el programa fue de mutuo acuerdo con la producción. "Me dijo que estaba bien, que había cumplido un ciclo. Quiere muchísimo el programa. Laburamos re bien juntos. Como compañera fue espectacular. Se deseo lo mejor", cerró.