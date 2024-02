Diego Leuco blanqueó la charla que tuvo con Jésica Cirio sobre su salida de La Peña de Morfi

Al conductor también le consultaron por los nombres que suenan para reemplazar a Jésica Cirio, que hace unos días anunció su salida de La Peña de Morfi.

"Hay un montón de gente, no solamente Lizy Tagliani y Sol Pérez. Es buenísimo que haya un montón de gente que quiere estar. El programa es hermoso. Yo llegué hace muy poco, tampoco tengo demasiado para decir, y no quiero meterme en el camino de nadie. Todas las opciones que dicen son buenas y me parecen que van a funcionar", sostuvo.

Antes de concluir con la nota, Diego Leuco reveló que tuvo una charla con Jésica Cirio, en la cual ella le dejó en claro que el fin de su participación en el programa fue de mutuo acuerdo con la producción. "Me dijo que estaba bien, que había cumplido un ciclo. Quiere muchísimo el programa. Laburamos re bien juntos. Como compañera fue espectacular. Se deseo lo mejor", cerró.

En 2023, La Peña de Morfi (Telefe) tomó un giro drástico cuando se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon. El cómico fue desplazado y Georgina Barbarossa se hizo cargo de la conducción del ciclo.

Después de un tiempo, el canal convocó a Diego Leuco. El ex Telenoche se sumó al programa y logró acoplarse perfectamente al formato, que logró instalar como marca Gerardo Rozín, su creador.

En una nota con Implacables (El Nueve), Diego Leuco reveló que este año regresará el ciclo a la pantalla de Telefe. "En algún momento del año volveremos con ‘La Peña’ que es un proyecto en el que estoy muy contento de participar", sostuvo.

El periodista aclaró que en la TV actual todo es incierto. Sin embargo, remarcó que la intención de Telefe está muy presente. "Mis ganas y las del canal es que volvamos. Obviamente no tengo detalles, como toda industria en la Argentina, la televisión tiene que ver de nuevo los números, pero estoy con ganas", agregó.

Por último, Diego Leuco reiteró que las chances de volver son altas, aunque no hay una fecha estimada. "Probablemente volvamos. No sé cuándo pero sí", concluyó.