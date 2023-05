Julieta Poggio aclaró cómo está su relación con Lucca Bardelli en medio de los rumores de infidelidad: "Estamos..."

“Estoy muy feliz, esto es un sueño. El espectáculo ya lo había visto y me encantó. Y ahora no puedo creer ser parte de él”, indicó la ex Gran Hermano en diálogo con PrimiciasYa.

Julieta Poggio

Poggio recibió el apoyo de su mamá, su papá, sus hermanas y su novio Lucca Bardelli. También estuvieron algunos de sus compañeros del reality: Marcos Ginocchio, Thiago Medina y Daniela Celis, Romina Uhrig, Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar.

Pero también estuvo presente su pareja, Lucca Bardelli. Al ser consultada sobre cómo se encuentra la relación entre ambos en medio de los rumores de infidelidad, respondió de manera contundente: "Él me apoya en todo y estamos más unidos que nunca, nada que ver todo lo que se dice. Es mentira y estoy muy enamorada", le dijo Julieta a este portal.

Embed

La imagen del novio de Julieta Poggio con otra mujer que volvió a despertar rumores de separación

La finalista de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, desde que salió del reality se vio envuelta en distintos rumores de separación con su novio Lucca Bardelli, y uno de ellos estuvo vinculado con una supuesta infidelidad.

En su momento, Poggio había aclarado en LAM (América TV) que nada de lo que decían era cierto, que todas las capturas que le habían enviado por redes eran mentira. “Eso fue lo que más me dolió porque no fue idea de él exponerse, eso fue algo mio y él se llevó la peor parte”, había dicho dolida. "Quiero aprovechar para mandarles un mensaje a todas las chicas que me siguen en Instagram porque sé que algunas lo hacen desde el amor, para cuidarme. Pero es todo mentira, chicas. Me están mandando las capturas, las fotos. Es todo, todo mentira”, había contado.

"Esas capturas son todas mentira. ¿Qué se piensan? Que yo no sé cómo habla mi novio. Entonces, porfa no me lo manden más porque a nosotros nos hace mal y de verdad que estamos re enamorados", agregó.

Sin embargo, hace poco, el novio de la ex participante de Gran Hermano 2022 compartió un video en el que se lo ve con otra chica y no es la modelo. En la historia de Instagram que publicó, Lucca está almorzando con una rubia frente a un lago. “Antes de la vuelta”, escribió. Hasta ahora Julieta Poggio no emitió opinión al respecto.