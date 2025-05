Julieta Poggio cometió un grosero error ortográfico y fue duramente criticada en redes

Desde su cuenta de Instagram, Juli publicó distintos looks para promocionar una marca de ropa. “Tres tops, tres ocaciones (sic)”, escribió sobre el clip en el que se la ve modelando varios conjuntos.

De inmediato, sus seguidores notaron el error ortográfico y no tardaron en señalarlo. “No la puedo ni ver, cansa ya”, comentó una usuaria. “Te equivocaste”, “Va con S”, “Qué ridícula”y “¡Se dice ocaSiones!”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Más allá de las críticas, Poggio no eliminó la publicación. Vale destacar que la influencer suele mantenerse al margen de los comentarios negativos, fiel a su ya clásica frase: “Fuera las malas vibras”.

Julieta Poggio siguió el consejo de Pampita y cumplió el sueño de su vida: "Oficialmente soy..."

Días atrás, Julieta Poggio compartió una feliz noticia con sus seguidores y anunció que a los 23 años se compró su primer departamento.

“¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí", comenzó escribiendo agradecida por su público.

Luego, hizo el anunció y confirmó: “Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que... Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”.

En otra foto, se mostró firmando el contrato y se dedicó a dar agradecimientos para su mamá, su novio, sus seguidores, a las marcas que confiaron en ella y al universo. "Gracias a mi por darlo todo siempre estando cansada, mal o triste! Estoy muy feliz y agradecida", finalizó.

Sin embargo, tras la especial noticia, muchos recordaron las palabras que Pampita le dijo a la influencer, y que ella tomó al pie de la letra.

“Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina", había comentado Juli.