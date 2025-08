La contundente respuesta de Mauro Icardi desde Estambul a las fotos de Wanda Nara con su familia en Rosario

Las publicaciones no pasaron desapercibidas. En las redes, los usuarios rápidamente comenzaron a especular si se trataba de una respuesta a las fotos que Wanda compartió desde Rosario con su familia. Algunos comentarios fueron contundentes: “Está enojado porque no lo invitaron al 15 y responde con esto”; “Cría hijos ajenos y no a los propios”; “Tío Carlos te manda saludos, dice que está re bueno el 15 de Zaira”; “¿Él muestra a su nueva familia porque la verdadera está feliz sin él?”; “El papá luchón con su nuevo hijo, Amancio” y “Que no se note la bronca que le da a Mauro y la China”.

Wanda Nara regresó al país y reveló una bomba sobre sus hijas que enfurecerá a Icardi

El último sábado Wanda Nara aterrizó en suelo argentino tras haber pasado varios días en Europa, donde estuvo tanto por compromisos laborales como por momentos de ocio junto a Elián L-Gante Valenzuela. Al ser interceptada por distintos medios en el Aeropuerto, la empresaria sorprendió al revelar que tiene previsto viajar a Rosario para encontrarse con la familia de suex pareja y padre de sus hijas, el jugador Mauro Icardi.

Estas palabras llegan en medio de una nueva controversia familiar, ya que mientras el delantero permanece en Turquía acompañado por la China Suárez y sus hijos, se habría interrumpido nuevamente toda comunicación entre Isabella y Francesca con su papá.

Algunos sostienen que fueron las propias niñas quienes optaron por bloquear a Icardi en sus celulares, disgustadas por la convivencia con Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Sin embargo, hay quienes sugieren que la influencia de Nara sobre sus hijas habría sido tan fuerte que no sólo las habría llevado a cortar el vínculo con su padre, sino que incluso estarían considerando dejar de usar el apellido Icardi.

En este marco, la mayor del clan Nara llegó desde Madrid cargada con más de diez valijas. Dos colaboradores que la esperaban en el aeropuerto se encargaron de asistirla con el equipaje, y Wanda -en diálogo con los periodistas presentes- comentó que pasaría por su departamento en el Chateau Libertador para buscar a sus hijas y luego dirigirse a una reunión con los familiares de Mauro. En cuanto a los rumores de una posible reconciliación con L-Gante, la influencer fue clara al decir que está soltera y que, en esta etapa de su vida, “la está pasando muy bien sola". También se refirió a su vínculo con Susana Giménez, haciendo alusión a la ausencia de la diva en la entrevista que Marley le realizó a Icardi en Estambul, como parte del primer episodio de la nueva temporada del ciclo viajero de Telefe -Por el mundo-, que se emitirá este domingo a las 21 hs.

Sin perder el estilo, Wanda Nara lanzó con picardía que la estrella de los teléfonos “es un ejemplo a seguir, es muy solidaria con otras mujeres”, dejando entrever que Giménez siempre ha estado de su lado. Aunque no esquivó las preguntas, también apuntó contra la China Suárez, acusándola de estar con el padre de sus hijas únicamente por "la plata".

Finalmente, al ser consultada sobre su relación actual con Telefe, teniendo en cuenta la entrevista con Mauro que se verá en la pantalla del canal en breve, Wanda Nara aseguró que todo está en perfectas condiciones y que continúan trabajando en la pre producción de MasterChef Celebrity, el reality culinario que volverá a tenerla como figura principal en el último tramo del año.

