El inesperado gesto de Wanda Nara con Telefe para la entrevista de Marley a Mauro Icardi

Wanda Nara acusó de robo a Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía: la publicación que eliminó

Harta de las críticas por estar en Europa mientras sus hijos disfrutan los últimos días de vacaciones de invierno en Argentina, Wanda Nara decidió romper el silencio. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje explicando los motivos de su viaje. Como era de esperarse, también aprovechó para lanzar acusaciones contra Mauro Icardi y la China Suárez, señalándolos por haberse quedado con sus pertenencias. Sin embargo, poco después se arrepintió y eliminó el posteo.

En el programa SQP (América TV) compartieron la historia que la mediática había subido a Instagram, donde se observan varias cajas. Allí, Wanda aclara que el viaje estaba planificado con anterioridad. Lo que más llamó la atención fue su denuncia contra Icardi, en medio de un conflicto que volvió a ser tema de conversación cuando trascendió que él estaría donando su ropa a organizaciones benéficas en Turquía.

"No es la mudanza a Estambul. No me la quieren devolver, a pesar de que los seis dijimos que no vamos a volver", comienza el descargo de la empresaria de cosméticos, apuntando directamente a su ex y a la actriz.

En el mismo posteo, también explicó por qué sus hijos se quedaron en Argentina: "Llegué a Milán hace 17 años. Parte de mi vida y muchos documentos estaban acá: en mi segundo hogar. Fueron muchos días, pero quería cumplir con la promesa que les hice a mis hijos. Algunos recuerdos, juguetes... Las vacaciones de invierno de ellos fueron antes que todo esto, y se hicieron donde ellos quisieron y pudieron."

Además, detalló los motivos por los cuales no pudo viajar con ellos y cómo se está organizando para volver a instalarse en el país. "Como no me dejaron sacarlos del país, no pudieron venir. Igual disfrutaron todo lo que ofrece Buenos Aires en invierno: teatros, parques, amigos y familia. Quedaron felices con quienes ellos eligieron: mi papá, el abuelo, y mamás amigas mías con hijos que también son amigas de ellos. Me tocó esperar documentos de los varones y preparar la mudanza de sus cosas desde Italia. Trabajé, visité amigos, hice negocios y también preparé parte de mi vestuario para Netflix", aseguró en el mensaje que luego decidió borrar.