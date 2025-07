La curiosa coincidencia de Wanda Nara y Pampita durante sus vacaciones en la Patagonia

pampita hijo cerro bayo

wanda nara 1

El duro mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi tras el regreso de la China Suárez al país

Wanda Nara no da tregua y recientemente lanzó una fuerte crítica contra su ex, Mauro Icardi, justo cuando la China Suárez regresó a la Argentina tras disfrutar unos días románticos en Turquía junto al futbolista.

El conflicto gira en torno al reclamo que la mediática sostiene desde hace tiempo con Icardi, relacionado con una presunta falta de pago de la obra social de sus hijas y la manutención correspondiente.

Este viernes, la empresaria utilizó su cuenta en X para publicar un mensaje contundente dirigido a Mauro Icardi, donde expresó su enojo por la falta de avances en el tema y lo calificó de "ridículo".

"Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos es lo más bajo que un 'millonario' puede hacer que letritas ni letritas", comenzó Wanda Nara furiosa su mensaje.

"Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple. Pasaron ya 10 meses por que usas el dinero en retrasar el pago de las que llevas en tus botines. Ridículo", concluyó muy enojada la mediática con su ex pareja.

Desde hace tiempo, Wanda Nara y Mauro Icardi están inmersos en una compleja disputa judicial tras su separación, la cual se intensificó luego del escándalo ocurrido en el Chateau Libertador, cuando el jugador fue a buscar a sus hijas durante el período autorizado por la Justicia.

Ese hecho tuvo lugar el 27 de junio, y el futbolista permaneció más de diez horas en el lugar hasta que finalmente pudo retirarse con las niñas en su vehículo, tal como lo establecía la medida judicial, en medio de múltiples versiones sobre lo que ocurrió dentro del edificio, donde incluso debieron intervenir autoridades judiciales y policiales.

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, Wanda contó que mantiene comunicación con Icardi y explicó por qué: "Le informo, mando fotos y videos de las chicas. Me comprometí a que libremente pueda hacer llamadas todos los días y a la hora que él prefiera. Y a llevarlas a Italia o donde acordemos, cuando mi trabajo me lo permita para que puedan estar con él".