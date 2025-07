El firme y concientizador descargo de Tamara Báez ante la brutal crítica que recibió en sus vacaciones

Y luego expresó remarcando que lo importante de la vida para por lado y por lo físico: “Les deseo que logren todo lo que se propongan, al igual que yo. Siempre por y para los míos. Un cumpleaños de casi todos ellos, pero feliz de estar con mi familia pequeña que formé".

Tamara se encuentra disfrutando con su familia de unos días de vacaciones en el exterior pero también se tomó unos minutos para responder a esas comentarios que recibió desde la virtualidad, dejando en claro lo que piensa y llamando a la reflexión a quienes marcan ese tipo de cuestiones del otro.

Tamara Báez y L-Gante confirmaron su separación a mediados de septiembre de 2022, aunque la relación ya venía con rumores de crisis desde antes. Luego de un tiempo de cortircuitos mediáticos y distancia, pudieron recomponer el vínculo familiar por la pequeña Jamaica. Al tiempo el cantante salió un tiempo con Wanda Nara.

tamara baez descargo criticas cuerpo en vacaciones

L-Gante y Tamara Báez, enfrentados por la cuota alimentaria de su hija

En A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco, L-Gante se refirió a los trascendidos de conflicto con su ex Tamara Báez y negó incumplimientos en la cuota alimentaria de su hija Jamaica.

“No estoy al tanto de nada. Tamara no me dijo nada, el abogado no me dijo nada. Mientras tanto, yo cumplo con el reglamento que está de acuerdo ahora. Cuando me digan que tenga que cumplir con otra cosa, con otro monto a pagar, yo estoy dispuesto”, comenzó explicando Elian Valenzuela.

"Se habla de un plazo de cinco días, si no, vendrían sanciones fuertes", le comentó el cronista Oliver Quiroz sobre la supuesta deuda que tendría en ese aspecto.

"El abogado de ella, (Juan Pablo) Merlo siempre sale a decir algo que no es real. Estuvo diciendo que no podía salir del país. La gente de los festivales de España se asustó y pensó que era verdad, y yo le dije que no le crea a los que hablan pavadas. Cuando mi abogado me diga 'ahora las cosas son así', yo estoy apto para adaptarme al acuerdo que se haga. Pero después es todo revoleo en el aire",afirmó el cantante de cumbia 420.

Luego el periodista le consultó por el auto que le regaló a Tamara Báez y que tendría marcas de balas en el interior del auto. “No sé, la verdad no tengo idea. Yo se lo di y lo usan”, respondió L-Gante.