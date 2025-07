"Cachetazo a la genética": Moria Casán bancó a Graciela Alfano y fulminó a Susana Giménez sin piedad

Acto seguido, liquidó a Susana:“La otra está ahí con retiro espiritual impositivo, chupando vino, uno solo, porque si no, le duele la cabeza. Y agarrándose de los pocos pelos que tiene, porque ya no le queda ni una extensión albina de Miguel Romano. Nosotras ni registramos a ese ser, somos mucho más”.

Por último, lanzó: "A batallar con la gracia que tenemos nosotras para enfrentar todas estas pelotudeces de gente que osa enfrentarnos. Además, qué cache es la Susanita. Porque ya no es ni Su ni Giménez. Esa pertenencia a la clase alta que siempre anheló y nunca pudo tener, porque se nota que es una cache. Cómo te va a decir piojosa. Piojosa es un término que usaban en el colegio en el año 40. Muy atrás".

Furiosa, Susana Giménez lanza una dura acusación contra Graciela Alfano

Susana Giménez volvió a estar en el centro de la escena tras lanzar duras declaraciones contra Graciela Alfano, en medio de la controversia por el famoso tapado que María Julia Alsogaray lució en una tapa de revista en los años 90.

El conflicto entre estas dos figuras históricas del espectáculo argentino se reavivó cuando Alfano aseguró que la prenda en cuestión le pertenecía a ella, y no a Susana, como se había dicho anteriormente. La primera en reaccionar fue la diva de Telefe, quien no se guardó nada: primero respondió por WhatsApp y luego habló en vivo con Ángel de Brito en LAM (América TV). “Este es mi tapado. ¡Qué mentirosa, patológica, loca de mierd*! Yo no necesito que me presten un tapado. ¡No estaba en Las Leñas!”, lanzó Susana en un mensaje dirigido a Graciela, durante su charla con el conductor.

Tras ese primer cruce, Susana decidió continuar su descargo al aire, llamando directamente al programa para reafirmar su postura. “Estoy diciendo la verdad. Me hartó esta mina y no le voy a pedir disculpas”, aseguró con firmeza.

La conductora también respondió a una acusación previa de Alfano, quien había recordado un episodio ocurrido en Miami: “Susana, después no me vengas a llamar para pedirme disculpas como hiciste con el restaurante en Miami, que todos ahí me dijeron que vos no querías que yo fuera". Frente a esto, Susana fue tajante: “Dijo que la hice echar de un restaurante en Miami y que se lo dijo el de Relaciones Públicas y nada que ver. ¿Cómo le vas a creer?".

Finalmente, la diva cerró con una acusación aún más fuerte, que dejó a todos sorprendidos: “Trató de matarme, de hacerme brujerías… está loca".