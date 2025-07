¡Ángela Torres ya se olvidó de Rusherking! Con qué actor se reencontró y fue vista a los besos

Por su parte, Pochi de Gossipeame, que fue quien habían contado desde sus redes y luego en Puro Show que Rusherking le había sido infiel a Ángela tras su reconciliación de comienzos de años, concluyó pensativa al ver a la actriz y cantante apostando a un nuevo vínculo amoroso: “Para mí se separaron después de eso".

Vale recordar que Pochi había revelado en el ciclo televisivo que el músico habría mantenido un encuentro amoroso con un mujer en Miami. "El jueves pasado, en un restaurante en Miami, había una chica que no es conocida, pero es hermosa, con sus amigas en una mesa y él estaba en otra, cruzaron miradas y las invitaron a su mesa“, relató la instagramer de manera enigmática para luego confirmar la infidelidad de Rusherking a Ángela Torres.

Ángela Torres y Franco Masini a los besos en boliche - captura Puro Show

La desgarradora canción de Ángela Torres tras su separación de Rusherking: la letra que conmueve

Mientras ultimaba los detalles de su primer álbum a mediados de junio pasado luego de su separación de Rusherking, Ángela Torres compartió un adelanto de Luz Roja, desgarradora canción que forma parte de su disco.

La cantante publicó en ese entonces un breve anticipo del tema, casualmente, al mismo tiempo que se conocía su separación de Rusherking, con quien vivió un año y medio de amor.

“La separación es muy reciente. Hace una semana se rompió todo. No hay terceros”, había contado Ángel de Brito en LAM (América TV).

“Fue decisión de los dos separarse. El motivo: reiteradas peleas. No se ponían de acuerdo en varias cosas”, agregó el conductor.

"Si me desperté triste, no me querés ver. Siempre tengo miedo de contarte mis problemas y que te alejes. Siento que no soy un trofeo para vos, diferente a las chicas con la que yo sé que te gustaba estar. Viajando con vos me sentí una acompañante y no tu amor. Creo que no te gusta quien realmente soy. Voy a cruzar la calle aunque esté la luz en rojo Si me das la mano, voy a nadar hasta el fondo, no me importa ahogarme. Voy en contramano cuando estás…", dice la letra de la canción