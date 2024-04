La drástica decisión de Flor Moyano tras la renuncia de su abogado

Embed

"Hoy quiero tomar la causa como tiene que ser, en la Justicia, con mi nuevo abogado, que me va a estar acompañando de la manera correcta. Todo esto lo quiero llevar como tiene que ser, en la Justicia y no en los medios", remarcó.

Por último, Flor se pronunció dura al referirse a la producción del reality de El Trece. "La producción nunca me acompañó en nada", sostuvo y advirtió que podría accionar en tribunales: "Eso lo vamos a ver más adelante".

La firme reacción de Juan Martino tras la renuncia del abogado de Flor Moyano: "Me genera dolor estar.."

Este martes, Juan Martino habló en Intrusos tras conocerse que Roberto Castillo dejó de ser el abogado de Flor Moyano, en la causa que la actriz le inició a su ex compañero de El hotel de los famosos por abuso.

"Estoy tranquilo, siempre lo estuve porque soy consciencia de lo que viví. Obvio, que me me siento afectado por las cosas que se dijeron de mí", advirtió en el inicio de la nota.

Juan Martino mencionó que era de esperar la decisión de Castillo en la causa. "Había mucho ruido alrededor de todo. Siempre mentiras", señaló el ex participante del reality de El Trece.

"Me avisaron que Castillo había renunciado y me sorprendí. Hablé con mi abogados y me dijeron que a ellos también los tomó por sorpresa. De todos modos, era imaginable por las contradicciones del otro lado", agregó.

El actor y modelo confían en su inocencia y espera limpiar su buen nombre. "Me genera dolor estar pasando por todo esto por algo que no hice. Quiero que me pidan disculpas", remarcó.

El ex participante del reality de El Trece indicó que las pruebas a su favor son irrefutables: "Yo puedo decir un montón de cosas, pero hay hechos que hablan por si solos, los videos, los testigos, y la gente que está involucrada. Esto no pasó en mi casa, o en la casa de ella, pasó en un show, lleno de cámaras, micrófonos y testigos".

Agustín Rodríguez, abogado de Martino, sumó: "Para nosotros esto no cambia nada. Juan sigue acusando de un delito aberrante y nosotros tenemos que defenderlo. La fiscalía está revisando todos los audios y videos presentados por la productora. Lo que surge de los videos es que no se ha configurado ninguno de los delitos por los cuales se lo acusa a Juan".

Por último, el modelo y actor afirmó que, poco a poco, la verdad sale a la luz y el caso comienza a esclarecerse. "Se mintió mucho y se sigue mintiendo", cerró.