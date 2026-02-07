La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde: lágrimas y un reclamo que sorprendió

Embed

Cómo fue la presentación del menú sin Jimena Monteverde

Tal como había anticipado el viernes Martín Salwe en SQP (América TV), la primera presentación del menú sin Jimena Monteverde al frente tuvo un fuerte cambio. En esta oportunidad, quien tomó la palabra para detallar los platos con los que Mirtha Legrand recibió a sus invitados fue la locutora del ciclo en El Trece.

“Se grabó el programa y salió perfecto. Mirtha estuvo con muchos ánimos, realmente salió de 10. Pero en un momento determinado notó la ausencia de Jimena. Ella no estaba al tanto de la situación, no le habían avisado. En esta oportunidad, la comida estuvo a cargo del equipo de producción gastronómica y, cuando se sentó a la mesa, el plato ya estaba servido”, explicó el panelista el viernes 6 de febrero. Y así fue como finalmente se vio al aire.

Al momento de presentar el menú, Mirtha tomó la palabra y aclaró la situación. “Está Mónica, que nos sirve desde hace muchos años ”, dijo la Chiqui al presentar a la cocinera de extensa trayectoria en el programa, antes de que la reemplazante temporaria de la chef detallara los platos de la noche.

“Entrada: ensalada de burrata con durazno y crocante de nuez. Plato principal: salmón grillado con crema de hinojo, lima y vegetales asados. De postre, key lime pie”, mencionó la locutora al puntualizar los platos que se sirvieron durante la velada