La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde: lágrimas y un reclamo que sorprendió
Mirtha Legrand se despidió de Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha en un clima atravesado por la nostalgia y cierta tristeza. Pero fiel a su estilo directo, la conductora no dejó pasar la oportunidad de hacerle un pequeño reclamo al aire: “Me hubiese gustado que…”.
7 feb 2026, 23:51
Finalmente, se emitió el momento en que Mirtha Legrand se despidió de Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha (El Trece). Fue una despedida atravesada por la emoción, con palabras sinceras y también con un reclamo que dejó en evidencia cuánto le dolió perder a alguien a quien admiraba profundamente y con quien había construido una química difícil de reemplazar.
Antes de la salida al aire del programa, la Chiqui había adelantado a PrimiciasYa su enojo por la situación de la cocinera dado "que nadie le explicó nada". Durante la transmisión de este 7 de febrero, eso se disimuló bastante bien pero lo cierto es que Mirtha ya lloraba la baja de Jimena interiormente.
“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”, lanzó Mirtha, visiblemente conmovida, ante la mirada de sus invitados y el público en el estudio.
La diva de los almuerzos no ocultó su tristeza por la partida de la cocinera, que se ganó el cariño de todos durante su paso por el ciclo, y fue entonces cuando le hizo un reclamo: “Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también. Está Mónica que, bueno, nos sirve desde hace muchos años también”.
Cómo fue la presentación del menú sin Jimena Monteverde
Tal como había anticipado el viernes Martín Salwe en SQP (América TV), la primera presentación del menú sin Jimena Monteverde al frente tuvo un fuerte cambio. En esta oportunidad, quien tomó la palabra para detallar los platos con los que Mirtha Legrand recibió a sus invitados fue la locutora del ciclo en El Trece.
“Se grabó el programa y salió perfecto. Mirtha estuvo con muchos ánimos, realmente salió de 10. Pero en un momento determinado notó la ausencia de Jimena. Ella no estaba al tanto de la situación, no le habían avisado. En esta oportunidad, la comida estuvo a cargo del equipo de producción gastronómica y, cuando se sentó a la mesa, el plato ya estaba servido”, explicó el panelista el viernes 6 de febrero. Y así fue como finalmente se vio al aire.
Al momento de presentar el menú, Mirtha tomó la palabra y aclaró la situación. “Está Mónica, que nos sirve desde hace muchos años ”, dijo la Chiqui al presentar a la cocinera de extensa trayectoria en el programa, antes de que la reemplazante temporaria de la chef detallara los platos de la noche.
“Entrada: ensalada de burrata con durazno y crocante de nuez. Plato principal: salmón grillado con crema de hinojo, lima y vegetales asados. De postre, key lime pie”, mencionó la locutora al puntualizar los platos que se sirvieron durante la velada