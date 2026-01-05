Maxi López confesó por qué nunca quiso que Daniela Christiansson tenga relación con Wanda Nara

Embed

Fue Maxi quien al instante dio más detalles: "Dos o tres veces en las fiestas familiares de los chicos", dijo. Y Daniela comentó rápido a su lado: "Porque Maxi siempre había querido una distancia".

Entre risas, el ex de la conductora sumó su justificación: "A Wanda hay que tener una cierta distancia, es recomendable, porque sino viste la tenemos acá con nosotros. Está bueno a veces la cercanía por los chicos pero un poquito de distancia".

"Nos hemos cruzado alguna que otra vez en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero bien, lo justo y necesario”, planteó con firmeza Maxi López.

Y Marley observó ante esa situación y le dijo a la modelo: "Es genial que ahora se lleven bien todos porque vos sos parte de la familia y los chicos te adoran también".

La drástica decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson

El 31 de diciembre, Daniela Christiansson celebró la llegada de su bebé con el ex futbolista Maxi López con un emotivo mensaje en Instagram y además compartió las primeras imágenes del pequeño Lando, su hermana Elle y papá Maxi desde la clínica.

"No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y empezar el año... ¡Bienvenido al mundo, pequeño príncipe Lando! 31/12/2025 ¡Y feliz Año Nuevo a todos!", compartió la modelo sueca a pura emoción desde las redes con las primeras postales de los cuatro juntos.

Ante esto, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) anunció que se tomará unos días sin tener contacto con la virtualidad para dedicarse de lleno a disfrutar de su familia y los primeros días de vida de su hijo.

"¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días, voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso, voy a estar un poco alejado de las redes y las dejo en manos de mi equipo", explicó Maxi.

"Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas! Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen. Gracias a todos y feliz año", cerró el ex de Wanda Nara tras pasar un comienzo de 2026 muy especial.