La emoción de Camila Homs al llegar a casa con Aitana: así fue la cálida bienvenida a su beba

Pero la llegada de la recién nacida no solo amplió la familia directa de la pareja, sino que también funcionó como un verdadero puente entre ambos mundos. Camila ya es mamá de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Rodrigo De Paul, mientras que Sosa es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, fruto de una relación anterior. Con Aitana, todas esas historias confluyen y se integran en una familia ensamblada que celebra un nuevo comienzo.

Así, entre imágenes íntimas, palabras sentidas y muestras de afecto, Camila Homs eligió compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida, dejando en evidencia que atraviesa una etapa de plenitud, rodeada de amor y acompañada por quienes forman parte de su círculo más cercano.

Aitana 2

Por qué el nombre que Camila Homs eligió para su beba desató una fuerte polémica con Tini Stoessel

Camila Homs atravesó uno de los momentos más importantes de su vida este 27 de enero, cuando dio a luz a Aitana, fruto de su relación con José Sosa. La llegada de la beba fue celebrada con profunda alegría por la pareja, que venía compartiendo desde hacía meses la cuenta regresiva y la emoción por convertirse en padres de su primera hija en común.

Pero, fiel a la historia mediática que rodea a la modelo, la noticia no tardó en desatar controversia. En las redes sociales, el anuncio generó un revuelo inesperado y reactivó viejas tensiones vinculadas a su pasado sentimental con Rodrigo De Paul. Esta vez, el eje de la discusión no estuvo puesto en el nacimiento en sí, sino en el nombre elegido para la recién nacida, que despertó todo tipo de suspicacias entre los usuarios.

Cami Homs y Tini Stoessel (1)

El debate apuntó directamente a Tini Stoessel, ya que muchos interpretaron como provocador que la bebé se llame Aitana, el mismo nombre que la actual pareja de Sebastián Yatra. Apenas Camila hizo pública la noticia, comenzaron a multiplicarse las especulaciones, los mensajes irónicos y las teorías conspirativas en X e Instagram.

Entre los comentarios que se viralizaron rápidamente se leyeron frases como “¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel?”, “¿Acaso es una venganza a Tini?” y “¿No había otro?”. Así, lo que debía ser un anuncio cargado de felicidad terminó envuelto, una vez más, en la polémica digital.