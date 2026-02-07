A24.com

Ian Lucas reveló la invitación romántica que le hizo Evangelina Anderson: "Voy a ir"

Ian Lucas sorprendió a algunos de sus compañeros al contarles que Evangelina Anderson lo invitó a un lugar muy especial y que, lejos de dudarlo, aceptó la propuesta.

7 feb 2026, 22:46
Aunque ya no comparten salidas ni encuentros fuera del estudio, Evangelina Anderson e Ian Lucas mantienen un vínculo cordial. La experiencia en MasterChef Celebrity (Telefe) y las largas jornadas de grabación terminaron consolidando una relación basada en el compañerismo y el respeto, algo que se refleja cada vez que coinciden frente a cámara.

En ese marco, durante la emisión especial de este sábado —dedicada a repasar los momentos más destacados de la semana— se dio una charla distendida que dejó tela para cortar. Ian compartió la mesa con el Turco Husaín, La Reini Gonet y el Chino Leunis. Fue ahí cuando el youtuber sorprendió al contar que Evangelina lo invitó a asistir al show de Ricardo Montaner.

En medio de la charla distendida, Ian lanzó la frase que desató el revuelo en la mesa: "A mi me invitó Eva a ver el show de Montaner. Voy a ir", dijo el joven, casi al pasar, pero con una sonrisa que no pasó inadvertida.

A partir de ahí, con la influencer a la cabeza, arrancó el interrogatorio cargado de picardía: "¿En serio? "Noche romántica", dispararon entre risas. "¿Van a ir juntos? ¿Los dos solos? Porque a nosotros no nos llegó la invitación", insistieron.

Lejos de achicarse, Leunis redobló la apuesta: "No te está invitando a ver La Renga, te está invitando a ver Montaner, es romántico". Ian, algo acorralado por las bromas, intentó bajarle el tono a la situación y se justificó: "Es porque estaban los hijos acá, por eso". Pero las chicanas no frenaron y el Turco se animó a pensar en una "kiss cam" remató entre carcajadas: "Mirá si aparecen en la pantalla".

Qué dijo Ian Lucas de Evangelina Anderson

La historia que muchos habían bautizado como romance —y que Evangelina Anderson prefería llamar “shippeo”— terminó diluyéndose en medio de un escenario cargado de exposición y rumores. Lo que nació como un coqueteo lúdico frente a las cámaras de MasterChef Celebrity (Telefe) fue creciendo con matices distintos para cada uno, hasta quedar atrapado en el ruido mediático.

Con el correr de las semanas, quedó en evidencia que Ian Lucas había vivido el vínculo desde un lugar más profundo. Mientras ella lo encuadraba dentro del juego televisivo, él dejaba entrever que sus sentimientos no formaban parte del show. Las entrevistas y apariciones públicas empezaron a mostrar esa diferencia de miradas: donde uno relativizaba, el otro insinuaba que había algo más.

Hay que respetarlo, hay que respetarle sus tiempos”, sostuvo Evangelina en su momento, marcando distancia y pidiendo mesura ante la intensidad que había tomado la situación.

En paralelo, Majo Martino —amiga cercana de la modelo— insistió en varias oportunidades con que entre ellos no había ocurrido nada más allá de lo que se vio en pantalla. Sin embargo, Ian eligió correrse de esa versión y dejó en claro que lo suyo no había sido simplemente parte del guion de un reality. “Mi enojo quedó en el año pasado. Hay muchas cosas que no son para la cámara, que no se saben, pero está todo bien”, expresó en SQP (América TV).

También recordó el incómodo reencuentro que protagonizaron y que dio que hablar en redes: “Lo que ven es lo que soy. Ese día estaba mal, me pedían que sonría y no podía. Estaba triste”.

Con el paso del tiempo, el clima se aquietó y ambos siguieron adelante por caminos distintos. “Hoy en día está todo super bien. Cada uno por su lado, a ella ya la están vinculando con otra persona”, comentó, en alusión a los rumores que la acercan a Maxi Appap. Y cerró, firme y sin dejar margen a interpretaciones: “No doy segundas oportunidades ”.

