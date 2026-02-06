¡Hay fecha! Quién es la mega famosa que anunció su boda tras 8 años en pareja

A través de romantiquísimo video junto al papá de su hija en la playa durante un amanecer, la modelo se limitó a escribir "28-02-2026 Mr. & Mrs. Se viene el civil", confirmando así la fecha de su casamiento.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Como era de suponer, bastaron unos pocos minutos para que su posteo de Instagram se llenase de likes y cariñosos mensajes de felicitaciones. Así, desde Sofía Jujuy Jiménez, pasando por Sofía Zámolo y hasta Emiliy Lucius, fueron algunas de sus amigas del medio que le dejaron los más amorosos deseos de felicidad para la pareja.

IG Cande Ruggeri anuncio casamiento

Cómo fue la emotiva propuesta de casamiento de Nicolás Maccari a Cande Ruggeri

Hace apenas cinco meses atrás, Cande Ruggeri enternecía a sus seguidores al compartir el romántico video de la propuesta de casamiento que le había hecho su pareja, Nicolás Maccari, en un escenario soñado.

El episodio tuvo lugar durante unas vacaciones en el Caribe, donde el representante de futbolistas organizó una velada íntima y especial para sorprender a la mamá de Vita. Con el mar de fondo, una cena al aire libre y una cuidada ambientación iluminada por velas, Nicolás decidió dar el paso más importante y declararle su amor de una manera inolvidable.

Fiel a su estilo cercano, la hija de Oscar Ruggeri no dudó en compartir la noticia con su comunidad virtual. A través de sus redes sociales, publicó dos imágenes junto a su futuro esposo que rápidamente se llenaron de likes y comentarios de felicitación. En una de las postales, la pareja aparece abrazada, sonriente y visiblemente emocionada, mientras ella exhibe con orgullo el anillo de compromiso. En la otra, el foco está puesto en el detalle del anillo brillando en su dedo anular, símbolo de la promesa que acababan de sellar.

anillos cande ruggeri nicolas

Junto a esas imágenes, Cande expresó su felicidad con un mensaje que reflejó la intensidad del momento vivido: “Por fin. Con lágrimas en los ojos les cuento… ¡Me caso! Te amo, te amo y te amo”. Sus palabras, cargadas de emoción, dejaron en claro que se trataba de un paso muy esperado en su relación.

Además de las fotos, la influencer decidió mostrar el instante exacto de la propuesta. En el video, que rápidamente se volvió viral, se observa cómo Nicolás se arrodilla frente a ella, saca el anillo y le hace la esperada pregunta. La reacción de Candelaria fue inmediata: sorpresa, lágrimas y una emoción imposible de disimular, en una escena que enterneció a todos los que la vieron.

Para coronar ese día tan especial, ambos realizaron un posteo conjunto en el que confirmaron oficialmente la noticia. Con una frase breve pero contundente, escribieron: “Nos casamos”, dejando en claro que comenzaban una nueva etapa en su historia de amor, marcada por el compromiso y los proyectos en común.