"Bebía llorando": el desolador relato de Ernestina Pais sobre su internación contra el alcoholismo

Ernestina Pais destacó la importancia que tuvo llegar a un centro especializado para poder superar ese duro momento en su vida y en qué constaba el tratamiento, el cual se prolongó durante medio año.

"Un gran lugar donde estuve en la internación donde yo tenía terapias indivuales, grupales y vinculares. Y en las vinculares yo empecé a desandar un montón de cosas que yo no sabía que estaban ahí", explicó.

Y se sinceró entre lágrimas: "La única vez que sentí que podía tener algo de vergüenza era por mi hijo porque tener una mamá internada me parecía que era un montón. También supe en ese momento gracias a los terapeutas que yo le pude enseñar que del piso se sale".

Tras escuchar su valiente testimonio, Fefe Bongiorno le habló poniendo como ejemplo el vínculo con su madre: "Te puedo asegurar que él (por el hijo de Ernestina) lo recibe de una manera totalemente opuesta y que es una lección de vida que le va a quedar para siempre".

El mensaje a corazón abierto de Ernestina Pais sobre su internación

Ernestina Pais compartió una profunda reflexión desde su cuenta en Instagram sobre su pasó por una clínica de rehabilitación para tratar su adicción al alcohol.

“Hoy me desperté pensando que siempre se dice que para un adicto hay solo tres finales: la cárcel, el neuropsiquiátrico o la muerte. Yo creo firmemente en un cuarto final: no tener vergüenza, pedir ayuda y sanar”, describió a flor de piel.

En la descripción del posteo, la conductora agradeció a quienes la acompañaron durante todo el proceso de sanación. “Gracias familia, gracias amigos (mi familia extendida), gracias Millón Argentina, gracias socios amigos, gracias a todos los que me dijeron la verdad, a los que me cuidaron”, sumó.

Y finalizó conmovida: “Gracias a los que vieron mi dolor y me abrazaron aún con sus retos y gracias a mis maravillosos compañeros de internación y al mejor equipo del mundo, el equipo de Udi Gens. Gracias a todos ellos, vuelvo a tenerme, a abrazar mi vida. Solo puedo decir gracias”.