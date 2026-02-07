Morena Rial ya no es la misma a cuatro meses de haber vuelto a la cárcel: así son hoy sus días

En cuanto a su día a día dentro del penal, también se reveló un detalle particular que no pasó desapercibido. Uno de los pedidos más reiterados de Morena sería que le acerquen hielo, que consumiría como una forma de aliviar la ansiedad. Desde el programa interpretaron este gesto como un intento por manejar el estrés y la angustia que le genera el encierro prolongado.

Por último, en el programa de Ángel de Brito también informaron que Morena recibe un trato diferencial dentro del establecimiento penitenciario. No comparte celda con otras internas y su contacto es únicamente con una celadora. Esta medida habría sido adoptada por el servicio penitenciario con el objetivo de resguardarla y evitar posibles situaciones de aprovechamiento vinculadas a su apellido, su causa judicial y la alta exposición pública de su familia.

Morena Rial habría cambiado su actitud

Quién acompañará a Morena Rial en su primer cumpleaños en la cárcel

Morena Rial continúa privada de su libertad desde hace ya cuatro meses y permanece alojada en la Unidad 51 del penal de Magdalena, en el marco de la causa en la que se encuentra imputada con prisión preventiva por robo doblemente agravado, tras haber sido cometido mediante escalamiento y efracción.

La hija de Jorge Rial ya atravesó fechas clave tras las rejas, como Navidad y Año Nuevo, y ahora deberá enfrentar otro golpe anímico en una jornada muy significativa en lo personal. Se trata de su cumpleaños, que este año no podrá celebrar en libertad ni junto a sus seres queridos.

Este domingo 8 de febrero, Morena cumplirá 27 años y, según se dio a conocer en las últimas horas, la celebración será austera y marcada por las restricciones propias del contexto carcelario. Fue Facundo Ventura quien brindó detalles sobre cómo transcurrirá esa fecha especial para la madre de Francesco y Amadeo y quiénes estarán autorizados a visitarla.

En el programa La mañana con Moria (El Trece), el panelista reveló que la situación es más solitaria de lo que muchos imaginaban. “Morena pasará su cumpleaños número 27 en la cárcel y por ahora, sólo tiene confirmada una visita para ese día”, expresó al aire, dejando en evidencia el difícil momento personal que atraviesa la joven.

Embed

Luego, Ventura profundizó sobre quién será esa persona que podrá verla en una fecha tan sensible. “¿Quién o quiénes la van a ir a visitar? Por ahora, el único que va a estar presente en el cumpleaños de Morena Rial este domingo es su abogado Martin Leiro. Por el momento Jorge Rial no puede ir”, explicó, descartando así la presencia del conductor en el penal durante ese día.

El periodista también se refirió al vínculo familiar y dejó en claro que la relación entre Morena y Luis Ventura está completamente cortada. “Con mi papá hace rato no tiene relación”, afirmó, al tiempo que aportó información sobre el frente judicial que mantiene en vilo a su entorno.

Respecto a la posibilidad de que la joven obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria, Ventura fue contundente y llevó poca tranquilidad: “Me habían dicho fines de febrero pero lo último que me habían dicho es que se complicó la situación”, sostuvo, dando cuenta de los obstáculos que enfrenta la defensa.

En paralelo, trascendió que Jorge Rial se hizo cargo de avanzar con los requisitos exigidos por la Justicia para que su hija pueda acceder a la domiciliaria. El periodista estaría costeando los gastos vinculados a la vivienda y las reformas solicitadas, mientras el futuro procesal de Morena sigue siendo una incógnita.