Nacho Castañares destapó la verdad más incómoda de su separación con Coti Romero

Y acto seguido el rubio confesó que optaron por separarse porque se estaban lastimando a pesar del amor que se tenían. “Pero no es que a mí hoy me queda algo guardado de decir ‘yo la sigo amando y ella no’. Realmente fue de mutuo acuerdo el decir ‘hasta acá llegamos porque nos estamos lastimando cuando no tendría que pasar eso’”, confió.

Asimismo, durante la entrevista Nacho Castañares admitió que el noviazgo con Coti Romero fue súper intenso y lo que nunca faltó fue justamente "amor", pero lo que les jugó en contra fue la rutina del día a día que compartían los siete días de la semana. “Nosotros compartíamos, elegíamos vernos todos los días, además trabajábamos juntos y compartíamos el mismo grupo de amigos y todo”, recordó.

“En ese momento era como que capaz no estábamos acostumbrados a estar 24-7 con la otra persona y eso fue un poquito lo que complicó todo…”, admitió Nacho así como también que con el tiempo las discusiones se fueron acumulando marcando diferencias entre ambos que terminaron separándolos.

Nacho Castañares - estuve muy enamorado de Coti - captura Puro Show

Cómo anunció Nacho Castañares que quedó afuera del nuevo Gran Hermano

La revelación del staff que acompañará a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vino con un detalle que encendió las alarmas entre los seguidores más fieles del reality: Nacho Castañares quedó afuera del proyecto y no será parte ni de los programas televisivos ni de los streams oficiales de esta nueva edición.

La confirmación llegó de la mano de Santiago del Moro, quien presentó a los nombres que integrarán el equipo del ciclo. Sin embargo, apenas se conoció la lista, las redes explotaron ante una ausencia que llamó poderosamente la atención. Acostumbrados a ver a Nacho como una presencia constante en los debates, reacciones y contenidos digitales posteriores a cada gala, los fanáticos no tardaron en expresar su sorpresa.

Fue el propio exparticipante quien terminó despejando las dudas. En diálogo con LAM (América TV), Castañares confirmó que este año no seguirá ligado al universo del programa y no ocultó su decepción por la situación: “Este año no voy a formar parte de Gran Hermano ni del Stream Telefe”, aseguró con sinceridad.

Según explicó, decidió romper el silencio luego de recibir una catarata de mensajes de seguidores que advirtieron que su nombre no figuraba en ninguno de los anuncios oficiales. Durante las últimas temporadas, Nacho se había ganado un lugar destacado dentro de la nueva etapa del reality, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del contenido digital, con participación activa en reacts, programas satélite y espacios online.

No obstante, dejó en claro que existieron diferencias con la producción respecto a su rol dentro del ciclo. “En los planes de ellos estaba que yo tenga un rol capaz menos importante del que venía teniendo, o del que yo pensaba que iba a tener”, explicó, marcando el punto de quiebre que derivó en su salida.

Si bien aclaró que comprende las decisiones del canal, no ocultó su malestar por la manera en la que se enteró de que no continuaría. “Mi única molestia es que no me enteré de la mejor forma, de la que yo sentía que me tenía que haber enterado”, remarcó, dejando entrever que la comunicación fue uno de los aspectos más dolorosos del proceso.

A pesar del trago amargo, Castañares intentó cerrar el tema con gratitud: “Obviamente estoy súper agradecido a Telefe y a todo lo que me dio Gran Hermano”, expresó, reconociendo el lugar que el reality tuvo en su crecimiento profesional.

Mientras tanto, el nuevo panel de debate contará con nombres fuertes como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Eliana Guercio, además de Mariana Brey, Marisa Brel y Gustavo Conti, entre otros. En el terreno del streaming, habrá ciclos renovados encabezados por Daniela Celis, Fede Popgold, La Tora Villar y Fefe Bongiorno.

La gran pregunta que queda flotando es si esta salida representa apenas una pausa en el vínculo de Nacho con Gran Hermano o si se trata del cierre definitivo de una etapa dentro del reality más visto del país. Por ahora, el silencio del canal mantiene el misterio abierto.