La escandalosa confesión de Ricardo Montaner sobre Marlene: "Conocí a mi esposa en su..."

Ricardo Montaner y MArlene jóvenes BASE.jpg Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez cumplirán 33 años de casados el próximo 26 de agosto.

E inmediatamente agregó: “Estaba toda la sociedad de Caracas ahí y yo con un saco que me había prestado un amigo cantante, Jorge Aguilar”, y detalló que al llegar al salón, se bajó del auto, y lo recibió precisamente la novia, la propia Marlene. “Cuando la vi, ya estaba casada; no fui a la iglesia, sino que a la fiesta y luego la dejé de ver como por seis meses, su matrimonio duró muy poco”, explicó para el asombro de todos.

“Yo la había visto una vez, entrar y salir de la disquera y me había quedado impactado, me gustó mucho”, siguió rememorando Ricardo Montaner sobre la madre de sus tres hijos y reflexionó “¿Viste cuando te vas metiendo y no te vas dando cuenta... cuando estás entrando en algo que desconoces, que no sabes que es, que te causa, por un lado, misterio y por otro, no puedes dominarlo?”.

Montaner y familia.jpg Ricardo Montaner y su clan familiar junto a Marlene, sus 3 hijos -Mau, Ricky y Evaluna- y sus respectivas parejas.

“Cuando te estás enamorando te pasa eso, vas un poco a ciegas, pero al mismo tiempo quieres y eso es lo que me pasó con ella” se sinceró el famoso cantante argentino venezolano y concluyó con una gran declaración de amor: “Nos enamoramos desde el primer momento y aun hoy lo estamos. Mantenemos, especialmente, el enamoramiento, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga, se cambia o se modifica y pasa otra cosa”.

Embed

La emotiva revelación de Ricardo Montaner a Palito Ortega en La Voz Argentina 2022

En la noche del jueves terminó la etapa de las batallas en La Voz Argentina 2022 (Telefe), donde cada uno de los equipo de los coaches contó con la colaboración una reconocida figura de la música en el entrenamiento vocal de los participantes. Y en el caso de Ricardo Montaner, se trató nada menos que de una de las míticas figuras del Club del Clan: Palito Ortega, ídolo absoluto de la infancia del argentino-venezolano.

Así fue que en el último ensayo de su team, el intérprete de Cachita se dio el gusto de hacerle una emotiva e íntima confesión a su colega tucumano frente a cámara a modo de agradecimiento por su participación, y aprovechó para contarle que las primeras canciones que aprendió a sus 6 o 7 años fueron las suyas. "Has significado mucho en mi vida... Más de lo que tú puedes imaginar", comenzó diciéndole Ricardo Montaner a Ortega para inmediatamente explicar sus palabras.

Palito Ortega y Ricardo Montaner.jpg Ricardo Montaner y Palito Ortega en La Voz Argentina 2022.

"Había un lugar donde mi papá trabajaba, en el norte argentino, que se llamaba Urundel. Ahí, de chiquito, mi papá me llevaba a comer a un lugar que en las noche presentaba shows, pero de día estaba vacío", comenzó su relato el papá de Mau y Ricky. Y agregó: "Ese lugar tenía un pequeño escenario y en ese rincón, yo me pasaba todo el tiempo que duraba la comida. Todo el tiempo estaba allí arriba, ensayando para ser artista. Tenía 6 o 7 años, y mis canciones eran las tuyas".

Fue en ese momento cuando Montaner le explicó emocionado a Palito Ortega: "Entonces, entiende, por favor, la trascendencia que tienes en mi vida. Nunca te lo dije de frente, pero tienes una trascendencia importantísima en mi vida. Y yo necesitaba decírtelo". Y remarcó: "Necesitaba que entendieras y que supieras que, muy probablemente, yo estoy aquí sentado aquí hoy por el impulso que me daba verte cantar en El Club del Clan".

Claro que la respuesta del intérprete de Yo tengo fe no se hizo esperar ante tan grata sorpresa. "Yo te agradezco profundamente esta honestidad tuya, la sinceridad, la franqueza al recordar tu historia y saber que, un poquito, yo estoy metido en esa historia" atinó a decir Palito Ortega, comprometiéndose con su colega: "Cada vez que me llames, voy a venir encantado de la vida".