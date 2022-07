Ricardo Montaner se quebró al escuchar Índigo en La Voz Argentina 2022

“Mirá la canción que tienen”, dijo Ricardo Montaner en los ensayos. Y añadió conmovido: “Cuando te tocan el corazón tiene tanto que ver con mi familia, especialmente con Índigo que acaba de llegar al mundo. Entonces me emocioné mucho y no pude evitar que se me salieran las lágrimas”.

Frente a los participantes, explicó: “Esta canción la escribieron Evaluna y Camilo para mi nietita, que tiene apenas unos mesecitos. Y me pusieron sentimental porque la estoy extrañando que no saben. Me cuesta un poco ser objetivo, no sé cómo lo hicieron, porque tocaron directamente mi corazón. Así que no puede hablar de lo técnico”.

“Cuanto tu te emocionas por algo como me pasó en el ensayo, cuesta mucho trabajo despegarte de lo personal para poder ser objetivo”, agregó entre lágrimas.

“Qué responsabilidad cantar Índigo frente al abuelo”, dijo Marley. Y ahí Ricardo contó: “Es muy emocionante para mí. En el ensayo me pasó también. No puedo, es algo como muy fuerte...Porque esta es la etapa más maravillosa del ser humano, cuando llegas a esta altura y tienes la oportunidad de continuar tu vida a través de tus nietos. A todos los abuelos que nos están viendo, entiendo perfectamente que se pueden emocionar cada vez que ven a sus nietitos. En el caso mío, yo soy muy llorón. Pero aquí ya es demasiado, aquí no puedo ocultarlo”.

Y siguió: “La historia a nosotros nos ha tocado muy de cerca, porque no fue un nacimiento normal en el que van a una clínica. Fue en casa y con todos alrededor de Eva y de Cami. Entonces, es como que la tuvimos todos. Y escucharlos, para mí es como una emoción enorme, porque están muy de cerca. Y como los extraño tanto, porque se me fueron a España, la siento especialmente”.

Salió a la luz una verdad oculta sobre Ricardo Montaner

En medio de una devolución en La Voz Argentina 2022, Ricardo Montaner y Lali Espósito revelaron sus verdaderos nombres.

“¿La gente sabe que yo me llamo Mariana? Es rarísimo, si alguien me dice Mariana, no me doy vuelta”, comentó la intérprete de Diva, Soy y Disciplina.

"Yo pensé que te llamabas Lali", fue la reacción de Ricardo. "Vos tampoco sos Montaner", retrucó Lali.

"Montaner, sí es, pero no Ricardo", precisó Ricky, el hijo del famoso artista. "Yo me llamo Héctor Eduardo", sostuvo el intérprete de Cachita.