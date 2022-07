La furia de Ricardo Montaner con la producción de La Voz Argentina 2022: "Hay que tener..."

TW Montaner enojado 1.jpg La primera respuesta de Ricardo Montaner vía Twitter.

"Estás faltando el respeto... a mi y al participante... no sé quién eres y en este momento tampoco sé para quién trabajas... Te voy a reportar", tuiteó Ricardo Montaner en una primera reacción frente al mensaje que se refería al hecho de taparse los oídos y no dudó en arrobar al productor ejecutivo de La Voz Argentina 2022.

TW Montaner enojado 2.jpg La segunda respuesta de Ricardo Montaner vía Twitter.

Pero no conforme con ello, Ricardo Montaner sumó un segundo tuit como respuesta al de La Voz Argentina 2022 y aclaró "No es cierto que digas esto... estaría irrespetando al participante. Nosotros usamos audífonos (inears), no me estaba tapando los oídos, estaba apretando los audífonos para escuchar mejor. Hay que tener cuidad con lo que comentamos" sentenció el cantante arrobando nuevamente al productor del programa de Telefe.

El emotivo reencuentro de Ricardo Montaner con Índigo y Evaluna en Madrid

El 9 de abril Evaluna Montaner y Camilo anunciaron con alegría vía redes sociales el nacimiento de Índigo, su primera hija juntos. Los cantantes compartieron imágenes del trabajo de parto que tuvo lugar en el hogar de la pareja. "Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar”, manifestaron vía redes sociales. Y luego agregaron: “Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. ¡Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!”.

ricardo montaner 1.jpg Ricardo Montaner junto a Marlene, su mujer, y su hija Evaluna con su marido, el colombiano Camilo.

“¡Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá! Creció La Tribu. (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)”, cerró feliz el cantante.

Lo cierto es que hace unas horas, Ricardo Montaner pudo reencontrarse con su hija y su nieta en Madrid, España, luego de unas semanas sin verla, y reflejó el emotivo momento familiar en una foto que compartió en Instagram.

"Los cuatro en el abrazo del reencuentro…llanto y más llanto de emoción incontenible...", expresó Montaner junto a una tierna postal familiar junto a su esposa Marlene Rodríguez y su hija Evaluna, los tres fundidos en un eterno abrazo.