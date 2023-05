La furiosa reacción de Thelma Fardin ante la información del sueldo que percibiría del Estado: "Manga de..."

thelma fardin.jpg

Lo cierto es que la información se replicó rápidamente en las redes, causando gran indignación, y fue a través de su cuenta en Twitter donde la propia Thelma salió a desmentir rotundamente el tema.

"Es FALSO manga de basuras! Qué es lo que quieren? No sólo que nos quedemos calladas, nos quieren demonizar a tal punto que sea insoportable vivir. Nos quieren muertas o quebradas. Basuras", lanzó muy enojada la actriz.

Días antes, ante la resolución de la Justicia de Brasil en favor de Juan Darthés, Thelma Fardin explicó: "No confundan, la justicia dice que se probó el sexo oral y la penetración con la mano, pero no logra probar que introdujo su pene. Lo dice EL FALLO, la justicia a la que nos mandan dice que con eso no alcanza para juzgar como violación".

El mensaje de Lucas Benvenuto a Thelma Fardin tras la absolución a Juan Darthés: "Esto no nos..."

El sábado se conoció que Juan Darthés fue absuelto en primera instancia del delito de abuso sexual agravado contra Thelma Fardin en la Justicia de Brasil, según informó uno de sus abogados defensores.

El caso comenzó con la denuncia por violación que realizó la actriz en al año 2018 contra el actor. El hecho denunciado por la actriz habría ocurrido cuando Fardin era menor de edad y ambos se encontraban de gira en Nicaragua de gira con el elenco de Patito Feo.

En este sentido, Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual, le envió un mensaje de apoyo desde las redes a Thelma tras conocerse el fallo de la Justicia en favor de Darthés.

"Esto no nos adoctrina. ACÁ ESTAMOS. Te abrazo", expresó el joven desde sus historias de Instagram con una imagen de la actriz en la conferencia de prensa que brindó acompañada del colectivo Actrices Argentinas y los emojis de un corazón y dos personas abrazadas.