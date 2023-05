El mensaje de Lucas Benvenuto a Thelma Fardin tras la absolución a Juan Darthés: "Esto no nos..."

“Se lo condenó y se lo desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde directamente el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil”, señaló el abogado Fernando Burlando sobre la situación del actor.

En este sentido, Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual, le envió un mensaje de apoyo desde las redes a Thelma tras conocerse el fallo de la Justicia en favor de Darthés.

"Esto no nos adoctrina. ACÁ ESTAMOS. Te abrazo", expresó el joven desde sus historias de Instagram con una imagen de la actriz en la conferencia de prensa que brindó acompañada del colectivo Actrices Argentinas y los emojis de un corazón y dos personas abrazadas.

La dolorosa reacción de Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés

Thelma Fardin habló en conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional y, acompañada del colectivo Actrices Argentinas, aseguró que "esto no termina acá", tras la absolución a Juan Darthés por la denuncia por abuso sexual.

La actriz cuestionó el fallo conocido más temprano y consideró que el Poder Judicial "es el último bastión de un sistema patriarcal". En esa línea, indicó que en la Justicia brasileña, donde tramitó la denuncia contra el actor, "solo el 1% de los casos por abusos sexual obtiene condena".

Junto a sus abogados Carla Junqueira y Martín Arias Duval, que antes se refirieron a la absolución en términos legales, la actriz hizo un llamado a las víctimas de abuso sexual y violencia de género en general a que "no se adoctrinen" con un fallo de estás características. "No me adoctrina a mí", insistió.

Fardin, que había denunciado a Darthés por un presunto abuso sexual en 2009 cuando ambos se encontraban de gira con la obra Patito Feo en Nicaragua, comentó que era "extraño" que su caso hubiese tenido una condena en primera instancia en una Justicia como la de Brasil, sobre la que añadió además que "no tiene perspectiva de género".