Morena Rial volvió a ausentarse del tratamiento psicológico y su situación judicial se agrava: los detalles

Luego de la introducción al tema, leyó directamente el documento legal que acredita la ausencia de Morena al procedimiento y los pasos a seguir de la Justicia.

Captura de pantalla (531)

"Para dejar debida constancia, en fecha 3 de julio, compareció la imputada Morena Rial en relación con la comparecencia que debe hacer, es decir, vino acá. En esa oportunidad manifestó que los certificados que acreditan los motivos de la incomparecencia estaban en poder de su abogado. Pero explicó que había una justificación: tenía el archivo en su teléfono, pero no lo tenía encima en ese momento, por lo que se comprometió a enviarlo por correo electrónico, actividad que no fue realizada hasta la fecha", dice la primera parte del escrito donde explica el motivo por el cual no presentó el certificado.

Sumado a esto, Candalaft aclaró que significa lo antes dicho: "Tengo un documento de por qué no me presenté. Fue el 3 y hasta el 8 de julio el documento que tenía que presentar, no lo había presentado". Mariana Fabbiani por su parte, agregó: "Si se presentó la semana siguiente al 3".

Captura de pantalla (532)

"Por otra parte, respecto a la constancia que acredita la evolución del tratamiento psicológico y psiquiátrico, se informó que su atención fue derivada a un nuevo especialista, sin que hasta la fecha se haya presentado dicha constancia ante este juzgado", informaron, sobre el nuevo cambio de psicólogo que hizo Morena. Cabe recordar que el anterior fue Carlos Díaz, imputado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

El documento del Tribunal de San Isidro finaliza: "Hasta la fecha no se han incorporado al expediente digital las constancias que acrediten, por parte de Morena Rial, los motivos de su incomparecencia durante la semana del 23 al 29 de junio, ni tampoco se ha adjuntado regularmente, desde la concesión de la excarcelación extraordinaria, la documentación que acredite la evolución del tratamiento psicológico que estaría realizando. Corráse traslado al Sr. Agente Fiscal para que se expida sobre la situación procesal de la encartada".

Embed

Morena Rial enfrenta otra vez a la Justicia en el caso de apuestas clandestinas

El martes 1 de junio en DDM (América TV), Martín Candalaft comunicó que Morena Rial deberá afrontar una nueva indagatoria en el marco de una investigación por promoción de apuestas ilegales.

Según sus palabras "la audiencia está pautada para el jueves 12 de junio a las 11 de la mañana y se llevará a cabo mediante videoconferencia".

Morena Rial

Asimismo, el periodista agregó que esta no es la primera vez que la influencer es convocada por este tipo de causas. Según explicó, pese a haber sido notificada previamente, Morena habría continuado promocionando otras plataformas de apuestas, lo que derivó en esta nueva citación.

"El delito que se le imputa tiene una pena de 3 a 6 años", acotó. Acto seguido, la conductora Mariana Fabbiani sostuvo que a otros famosos como L-Gante que también promocionaron esos sitios los sobreseyeron. "A la mayoría, cuando los llamaron a indagatoria, frenaron, pero ella siguió", remarcó el comunicador.