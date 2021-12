La reacción de María Valenzuela ante los comentarios sobre su físico

maria valenzuela 1.jpg

Antes, en un posteo de Instagram, María Valenzuela había advertido: "Comunicado: El que haga 1 comentario sobre mi delgadez, lo puteo y luego lo bloqueo! Quedó claro? Gracias y felicidades".

Cansada de recibir comentarios sobre su peso, la artista procedió a dejar expuesto su malestar y al bloqueo de usuarios que le hacen referencia a eso.

maria valenzuela.jpg

María Valenzuela y su insólita mentira por la que terminó en un quirófano

María Valenzuela visitó el ciclo PH Podemos Hablar y reveló que mintió para zafar de algo y lo siguió tanto que su madre la llevó al médico y la operaron. “Me hice operar para no ir a grabar porque no sabía la letra. Tenía 13 o 14 años”, dijo la actriz.

“El día anterior le pregunté a mi viejo: ‘¿Dónde está el apéndice, papá?’. Él me dijo: ‘De este lado, ¿por qué?’. Y yo le respondí: ‘No, por nada’”, dijo, y luego añadió: “En vez de estudiar, inventé que me dolía el apéndice. Yo creí que me mandaban a mi casa tranquila, pero no, me mandaron a una clínica y me mandaron al quirófano”.

“Cuando saliera del sanatorio, ese sábado sabía que me iba derecho para grabar”, dijo y aseguró que los cirujanos la operaron porque ella también les mintió de forma muy convincente.

“Yo la seguí a muerte, sino mi vieja me cag... a trompadas. Ella se enteró muchos meses después de que yo había mentido. No me acuerdo mucho. Sé que estaba mi mamá, y el médico le dijo: ‘Hay que operarla de apéndice’, y mi mamá dijo que sí. Yo la seguí”, recordó.