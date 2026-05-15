La irónica reacción de Duki ante la inesperada denuncia de su tatuador: "No se hagan..."

Al pasar el tiempo y no tener respuesta, el tatuador decidió iniciar el reclamo por vía legal y contó el conflicto con El Duki a través un posteo desde las redes.

Lo cierto es que tras varios días, Duki rompió el silencio tras la denuncia de su tatuador con una reacción a pura ironía sobre el revuelo que generó este tema entre sus seguidores y los medios.

"Ya los vi a todos con los chistes de los tatuajes, no se hagan los graciosos. Están muy divertidos los chistes...", expresó sonriendo el cantante en un video mientras hacía gestos a cámara que generó repercusión entre sus fans al ser la primera vez que se refiere públicamente de este tema e incluso se mostró tatuándose la pierna con otra persona.

el duki foto tatuandose

El duro posteo con la furia del tatuador del Duki

Desde su cuenta en Instagram, el tatuador del Duki compartió un extenso mensaje contando los motivos por los que decidió iniciar un reclamo por vía legal contra el cantante.

"Quiero contarles una situación que estoy viviendo y que sinceramente me duele mucho. Hace bastante tiempo me vienen diciendo que me van a reconocer y pagar lo que me corresponde por mi arte, pero pareciera que si uno no pone abogados en el medio, nadie escucha", comenzó el artista indignado.

"Mientras tanto, siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización, sin licencia y sin siquiera tener la delicadeza de avisarme o hablarlo conmigo. Y lo más triste es que esto nunca fue por plata. Duele que se aprovechen del esfuerzo, de la creatividad y de la confianza de alguien que siempre actuó de buena fe, creando y ayudando", continuó molesto por la forma en que se manejaron con él sin contactarlo previamente al lanzamiento de los productos.

"Lamentablemente, después de intentar resolverlo de la mejor manera, ya estoy asesorado por abogados de mi confianza quienes se están encargando de proteger mis derechos y reclamar lo que legítimamente me corresponde", cerró firme el tatuador sobre el inicio del reclamo económico contra El Duki.

el duki posteo denuncia de su tatuador