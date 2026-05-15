La irónica reacción de Duki ante la inesperada denuncia de su tatuador: "No se hagan..."

En los últimos días El Duki se vio envuelto en una sorpresiva polémica con su tatuador que inició un reclamo vía legal por la utilización de sus diseños en el merchandising oficial que el cantante puso a la venta sin su previa autorización.
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El cantante Duki rompió el silencio después de que su tatuador iniciara un reclamo legal por el uso de sus diseños en merchandising oficial del artista.
En los últimos días El Duki se vio envuelto en una sorpresiva polémica con su tatuador que inició un reclamo vía legal por la utilización de sus diseños en el merchandising oficial que el cantante puso a la venta sin su previa autorización.
El tatuador mostró desde su cuenta de Instagram una captura de una historia del cantante donde reconocía que era el credor de las alitas que se tatuó en la cara debajo de sus ojos y después una comunicación que mantuvo para que le reconocía la autoría de la obra.
"No me había dado cuenta hermano, quedate tranquilo que en estos días te hablan de mi equipo. La verdad se me pasó por alto", le reconocía el cantante en una conversación que mostró el tatuador, quien se mostró paciente a la espera de ese contacto que nunca llegó por parte del equipo del cantante por este tema.
Al pasar el tiempo y no tener respuesta, el tatuador decidió iniciar el reclamo por vía legal y contó el conflicto con El Duki a través un posteo desde las redes.
Lo cierto es que tras varios días, Duki rompió el silencio tras la denuncia de su tatuador con una reacción a pura ironía sobre el revuelo que generó este tema entre sus seguidores y los medios.
"Ya los vi a todos con los chistes de los tatuajes, no se hagan los graciosos. Están muy divertidos los chistes...", expresó sonriendo el cantante en un video mientras hacía gestos a cámara que generó repercusión entre sus fans al ser la primera vez que se refiere públicamente de este tema e incluso se mostró tatuándose la pierna con otra persona.
Desde su cuenta en Instagram, el tatuador del Duki compartió un extenso mensaje contando los motivos por los que decidió iniciar un reclamo por vía legal contra el cantante.
"Quiero contarles una situación que estoy viviendo y que sinceramente me duele mucho. Hace bastante tiempo me vienen diciendo que me van a reconocer y pagar lo que me corresponde por mi arte, pero pareciera que si uno no pone abogados en el medio, nadie escucha", comenzó el artista indignado.
"Mientras tanto, siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización, sin licencia y sin siquiera tener la delicadeza de avisarme o hablarlo conmigo. Y lo más triste es que esto nunca fue por plata. Duele que se aprovechen del esfuerzo, de la creatividad y de la confianza de alguien que siempre actuó de buena fe, creando y ayudando", continuó molesto por la forma en que se manejaron con él sin contactarlo previamente al lanzamiento de los productos.
"Lamentablemente, después de intentar resolverlo de la mejor manera, ya estoy asesorado por abogados de mi confianza quienes se están encargando de proteger mis derechos y reclamar lo que legítimamente me corresponde", cerró firme el tatuador sobre el inicio del reclamo económico contra El Duki.