El llamativo gesto de la hermana de Duki que avivó el escándalo con Emilia Mernes

Así, más allá de los fandoms enfrentados y las críticas, Emilia Mernes encontró en su círculo íntimo el sostén más valioso. En un momento de exposición y fragilidad, el apoyo de Duki y de Candela se convirtió en un refugio esencial, reafirmando que la familia es su mayor fortaleza frente al hostigamiento externo.

hemana de duki

Cuál fue la actitud de Duki tras ver que se filtraron los chats de Emilia Mernes

En medio del revuelo mediático que generó la disputa entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, la relación de la cantante con Duki volvió a ser tema de conversación. Diversas versiones comenzaron a circular, apuntando a un momento delicado entre ambos, alimentado por rumores y especulaciones que rápidamente se instalaron en el mundo del espectáculo.

Según trascendió en televisión, el trapero habría reaccionado con angustia al escuchar comentarios que vinculaban a su pareja con un futbolista de la Selección Argentina. Esa situación despertó inquietud y se convirtió en uno de los focos principales de la agenda mediática.

Quien aportó detalles sobre este supuesto episodio fue Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live. Allí, el periodista compartió información que describiría lo que habría ocurrido en la intimidad de la pareja durante las últimas horas. “Han pasado muchas cosas en estos días que de a poco te voy a ir contando pero primero voy a arrancar con lo urgente. El tema ya para mí no es Emilia y Tini sino Emilia y Duki”, lanzó, marcando un cambio en el eje del conflicto.

Etchegoyen profundizó en lo que habría sucedido: “Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”.

En ese contexto, el periodista señaló que la reacción de Duki habría sido inmediata y muy emocional. “A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, aseguró.

De acuerdo con esta versión, el cantante no habría dejado pasar el tema y decidió enfrentarlo directamente con su novia. “A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, concluyó Etchegoyen.