El llamativo gesto de la hermana de Duki que avivó el escándalo con Emilia Mernes
En medio de ataques en las redes sociales, Emilia Mernes recibió el apoyo de Candela, la hermana de Duki.
27 mar 2026, 15:46
El cruce de Emilia Mernes con algunas colegas derivó en una catarata de mensajes hostiles en redes sociales, un escenario que la artista decidió enfrentar de manera directa. Con un descargo sincero, pidió que se bajara la intensidad de los ataques y expuso su vulnerabilidad al admitir: “Tengo miedo”.
En medio de ese clima, Duki salió a respaldarla con un gesto cargado de afecto, algo que sus seguidores esperaban con ansias. Sin embargo, lo inesperado fue la intervención de Candela, hermana del cantante, quien decidió sumar su voz para mostrar otra faceta de la artista.
Inspirada en el posteo de Emilia, Candela escribió: “Orgullosa de esta mujer, que aparte de ser increíble, es una artista con todas las letras”. Con esa frase, buscó destacar la entrega y el talento de su cuñada, alejando el foco de las polémicas.
La joven, conocida en redes como Kendi, fue aún más contundente y pidió que se valorara lo verdaderamente importante: “Nunca vi a alguien tan profesional, dedicada a su trabajo. Eso debería importar y no toda esta mierda”.
Así, más allá de los fandoms enfrentados y las críticas, Emilia Mernes encontró en su círculo íntimo el sostén más valioso. En un momento de exposición y fragilidad, el apoyo de Duki y de Candela se convirtió en un refugio esencial, reafirmando que la familia es su mayor fortaleza frente al hostigamiento externo.
Cuál fue la actitud de Duki tras ver que se filtraron los chats de Emilia Mernes
En medio del revuelo mediático que generó la disputa entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, la relación de la cantante con Duki volvió a ser tema de conversación. Diversas versiones comenzaron a circular, apuntando a un momento delicado entre ambos, alimentado por rumores y especulaciones que rápidamente se instalaron en el mundo del espectáculo.
Según trascendió en televisión, el trapero habría reaccionado con angustia al escuchar comentarios que vinculaban a su pareja con un futbolista de la Selección Argentina. Esa situación despertó inquietud y se convirtió en uno de los focos principales de la agenda mediática.
Quien aportó detalles sobre este supuesto episodio fue Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live. Allí, el periodista compartió información que describiría lo que habría ocurrido en la intimidad de la pareja durante las últimas horas. “Han pasado muchas cosas en estos días que de a poco te voy a ir contando pero primero voy a arrancar con lo urgente. El tema ya para mí no es Emilia y Tini sino Emilia y Duki”, lanzó, marcando un cambio en el eje del conflicto.
Etchegoyen profundizó en lo que habría sucedido: “Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”.
En ese contexto, el periodista señaló que la reacción de Duki habría sido inmediata y muy emocional. “A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, aseguró.
De acuerdo con esta versión, el cantante no habría dejado pasar el tema y decidió enfrentarlo directamente con su novia. “A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, concluyó Etchegoyen.