La irónica reacción de Mike Amigorena ante los rumores de escándalo y despido de La cena de los tontos

Y consultado sobre de dónde piensan que surgen estos rumores, Mike Amigorena comentó: "No hay noticias, no sé...". Y volvió a reiterar que continúa en la obra: "¿Como me voy a ir? No entiendo".

"Me río con todo esto. Digo: 'no debe haber nada como para promocionar'", aseguró el actor quitandole importancia a las escandalosas versiones. Y sobre cómo está la relación con el resto del elenco en medio de estos rumores comentó: "Nos cagamos todos de risa".

Por su parte, al volver al piso Adrián Pallares no le dio buenas noticias a Mike Amigorena sobre su futuro en la obra: "El actor ya elegido (para su reemplazo) es Gustavo Bermudez", aseguró.

Se explicó al respecto: "Los contratos vencen el 31 de julio, se le renueva a todo el elenco, menos a Mike". Y Rodrigo Lussich comentó qué se dice desde el interior de la obra: "'Esta todo bien pero es un chico raro...'".

Y Pallares sumó de algunas diferencias del director Marcos Carnevale con Mike Amigorena a la hora de trabajar como otro de los argumentos para que no continúe en el espectáculo que en 2014 supieron encabezar con gran éxito Adrián Suar y Guillermo Francella.

De qué trata la obra La cena de los tontos

En esta nueva versión del clásico La cena de los tontos, de Francis Veber, un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un "tonto" para burlarse de él.

Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos.

La obra expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el "tonto". El señor Barrantes (Amigorena) decide invitar al señor Piñón (Bossi) a una cena que tiene una particularidad: hay que llevar un acompañante con pocas luces para burlarse de él.

Así, ante esta consigna, sucede un imprevisto y entonces el señor Barrantes tendrá que sortear una montaña de inconvenientes con la única ayuda de su invitado, que termina de complicarse la situación con la aparición de la amante del señor Barrantes, interpretada por Laurita Fernández.