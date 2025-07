El firme descargo de Dario Barassi tras un drástico cambio en El Trece que impacta en su programa

Finalmente, con el entusiasmo que lo caracteriza, dejó un mensaje claro: “Que viva la tele, bebés”.

image.png

La fuerte declaración de Darío Barassi sobre su salud

Darío Barassi atraviesa un presente colmado de logros y alegrías, tanto en el plano profesional como en el personal. Su carrera sigue en franco crecimiento, consolidándose como uno de los conductores más carismáticos y respetados del país. En lo íntimo, disfruta de una vida familiar plena junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y sus dos hijas, Emilia e Inés.

Sin embargo, en una entrevista reciente, el conductor sorprendió al mostrar un costado más íntimo y reflexivo, revelando cómo vive su relación con el cuerpo y la salud en esta etapa de su vida.

Durante su paso por el programa Noche al Dente, conducido por Fer Dente, Barassi se expresó con total sinceridad sobre cómo se siente físicamente y las decisiones que está tomando para mejorar su calidad de vida. A sus 41 años, reconoció estar atravesando un momento bisagra, donde sin vivir con culpa su sobrepeso, sí comienza a registrar ciertas incomodidades.

“No tengo un mambo grande, porque si lo tuviera creo que ya hubiera reaccionado. Pero no me gusta verme desprolijo. Cuando me siento y veo la panza, me incomoda”, confesó con su característico desparpajo. Esas pequeñas molestias, explicó, son las que lo impulsaron a pensar en cambios profundos.

El humorista también reflexionó sobre cómo la paternidad transformó su manera de mirarse y cuidarse. A partir del nacimiento de sus hijas, comenzó a revisar hábitos que antes consideraba normales, y a tomar decisiones más conscientes en pos de su bienestar. Por eso, ya empezó a modificar su alimentación y a buscar un estilo de vida más activo. Dejó claro que no se trata de una cuestión estética, sino de un compromiso real con su salud y su futuro.

Además, habló de su autoestima y del camino recorrido para aceptarse tal como es. “Me hago cargo. Siento que puedo ser atractivo, seductor, estar prolijo, incluso con este cuerpo. Ya no tengo 22 años, y en aquel entonces, la gordura me parecía algo más liviano”, recordó. Esta mirada más madura le permite convivir con su imagen sin dejar de aspirar a estar mejor.

Un impulso clave en este proceso es el deseo profundo de acompañar a sus hijas a lo largo de sus vidas. “Quiero verlas crecer, saber qué camino toman, compartir sus logros, sus tropiezos. Quiero envejecer con Luli, mi mujer, y poder hacer los viajes que soñamos juntos”, expresó con emoción. Esa motivación fue determinante para empezar a priorizar el cuidado de su cuerpo y apostar a una vida más saludable.

“Estoy en un momento bisagra”, resumió Darío Barassi. Una frase que resume el giro personal que está atravesando. Ya no se trata solo del éxito y el reconocimiento, sino de una búsqueda más profunda y vital. Con autenticidad, madurez y un objetivo claro, el conductor inicia esta etapa con la determinación de estar bien y presente para los que más ama.