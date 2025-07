"Él la llamó": Luis Ventura reveló el inesperado reencuentro internacional entre dos exs famosos

Bremer, filoso, cerró con una observación: "Justo en agosto, un mes antes de las elecciones, qué casualidad".

Finalmente, la conductora Karina Mazzocco resumió la situación: "Fátima Florez y Milei estarían chichoneando y el mes que viene entonces darían a conocer esta situación en el viaje que harán cada uno por su lado".

Embed

Explosiva declaración de Fátima Florez sobre la relación entre Milei y Yuyito González: “Lo tocaba más...”

En medio de las versiones que apuntan a una posible reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez, el nombre de Amalia 'Yuyito' González volvió a cobrar protagonismo en la agenda mediática. No solo por su historia con el Presidente, sino también por los fuertes dichos que lanzó contra la imitadora.

Este sábado, Fátima brindó una entrevista en profundidad a Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América TV), donde no solo se refirió a su vínculo con Milei, sino que también apuntó directamente contra Yuyito González con declaraciones filosas.

Al hablar sobre los motivos de su distanciamiento del mandatario, la humorista comenzó explicando: "Con Javier no tuve ninguna discusión. Tuvimos una relación muy linda basada en el humor, en el amor, en llevarse bien, en los chistes, en actualidad, en música, en arte, en política... En todo. Cuando se abarca todo, a mí me gustan ese tipo de relaciones".

Cuando Ventura quiso saber si habían retomado la relación, Fátima fue clara: "Yo quiero destacar y no crear falsas expectativas con lo que estoy diciendo. No quiere que se me malinterprete. Llevarse bien con alguien no quiere decir tener un noviazgo. Cuando hay buena onda con alguien, no se puede explicar".

El periodista fue más allá y lanzó una pregunta directa: "Dijeron que después del Martín Fierro, fuiste a la Quinta de Olivos, ¿eso es real?", consultó. La artista no dudó en responder: "Eso no es real. Se han dicho muchas cosas que no son así, pero a lo largo de mi vida me ha pasado que se han dicho muchas informaciones que eran erróneas. Tenemos un contacto de amistad, de buena onda, pero no es cierto".

La entrevista subió de tono cuando Ventura quiso saber cómo era su vínculo con Yuyito. "No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado. Sé que me estuvo nombrando mucho estos días, que se acordó hasta de mi madre, de mi familia. No se estuvo refiriendo en los mejores términos, pero de cualquier manera yo no tengo nada para decir", respondió Fátima.

Ventura mencionó que ambas coincidieron en un evento el sábado por la tarde, pero que Florez se habría retirado al enterarse de la presencia de González. Ella respondió: "No sabía nada de eso. No sé qué problema le puedo causar yo a esta mujer; al contrario, la que se portó mal conmigo fue esta señora. Pero ya pasó y esto queda en el pasado".

Finalmente, el conductor lanzó una pregunta que encendió la polémica: "¿Vos crees que hubo una insinuación de ella con él mientras estaba con vos?". Y Fátima no se guardó nada: "Yo te voy a decir algo, a mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio. Es lo que siento".

"Soy la mujer más buena que hay porque otra en mi lugar hubiese hecho un escándalo. Hay que tener códigos. Una mujer que se precia de bien no es de buen gusto venir y andar toqueteándote la pierna, la entrepierna... Y más si sabes que el entrevistado está en pareja, es como ir a mojar el asado. En ese momento no lo vi porque no soy celosa y no ando mirando el celular, pero después la gente empezó a decirme 'che, fíjate'... Pero ya está, ya pasó", concluyó Fátima con contundencia.