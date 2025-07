Gustavo Yankelevich reveló el sueño que le confesó Romina Yan antes de morir por su vínculo con Telefe

En cuanto a la posibilidad concreta de que su hijo Tomás tome las riendas de la emisora, Gustavo se mostró muy entusiasmado y dejó en claro que lo apoya y también forma parte del proyecto desde otro lugar.

"Siento la continuidad en Telefe después que estuve esos diez años. Tenemos con el canal una relación de mucho afecto y sentimiento, así que me encantaría que Tomás tenga esa posibilidad con los grupos que él armó entre los cuales estoy yo también", se sinceró.

Romina Yan, la hija mayor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, murió el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años tras sufrir un paro cardíacos al salir del gimnasio donde entrenaba. La destacada actriz era madre de Franco, Valentín y Azul, fruto de su matrimonio con Darío Giordano, con quien se casó en 1998.

¿Vuelve Casi Ángeles?

Gustavo Yankelevich además se refirió a sus declaraciones en un ciclo uruguayo Algo Contigo (Canal 4), donde se refirió al regreso de la exitosa ficción Casi Ángeles que tuvo varias temporadas al aire en Telefe, emitida entre los años 2007 y 2010.

Ante el revuelo que generaron sus dichos en los fans de la tira que se ilusionaron con una posible vuelta de la historia en el corto tiempo, el productor aclaró que solo fue una manifestación de deseo y que aún no hay nada confirmado, ya que únicamente habló del tema con el actor Nico Vázquez.

"Yo vengo hablando con Nico Vázquez la posibilidad de volver y Nico viene hablando con Emilia Attias entonces se me fue un poco la boca. Le pido disculpas a Lali (Espósito) y a Peter (Lanzani) porque los nombré y realmente yo no hablé con ellos", comentó.

"Es mi deseo que pueda volver y armar algo grande y lindo. Creo de alguna manera con el revuelo que se armó es ver que está tan fuerte Casi Angeles pero la verdad que no hay nada concreto", continuó Gustavo Yankelevich.

Y despejó dudas: "Me desmiento a mí mismo porque no lo confirmé, cometí el error de hablar de Lali y Peter y también de Emilia, porque sé que Nico habló con ella pero yo no".

"No es inminente y es algo grande y hay que juntarse y hablarlo con tiempo. Yo sólo lo hablé con Nico Vázquez. No fue mi intención dar una información que no es real, sí tenemos la intención y el deseo pero no hay nada concreto. Ojalá que Lali y Peter no se ofendan que los nombré, es un deseo nada más", finalizó el empresario.